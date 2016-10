Krimi mit Happy End Dynamo dreht gegen Spitzenreiter Braunschweig einen 0:2-Rückstand und gewinnt durch drei Kutschke-Tore noch 3:2.

Stefan Kutschke bei seinem Treffer zum 3:2. © Robert Michael

Rein tabellarisch war es zwar kein Spitzenspiel, doch was die Zuschauer geboten bekamen, war ganz gehobenes Zweitliga-Niveau. Und eine Partie, die sie so schnell nicht vergessen werden. Dynamo sah gegen Braunschweig wie der sichere Verlierer aus – und das nicht nur wegen des 0:2-Rückstandes bis zur 69. Minute. Doch dann begann die Show des Stefan Kutschke, die mit einem 3:2-Sieg endete.

Damit festigten die Schwarz-Gelben ihren Ruf als Favoritenschreck: Hannover, Stuttgart, nun Braunschweig – die prominenten Aufstiegskandidaten verloren allesamt gegen Dresden.

Für die erste Überraschung der Partie, die mit einer Viertelstunde Verspätung angepfiffen wurde, weil die Eintracht-Fans im Stau standen, sorgte bereits die Aufstellung. Aias Aosman fehlte nicht nur in der Startelf, sondern auch im 18-köpfigen Kader. „Aus disziplinarischen Gründen“, hieß es auf der Homepage des Vereins. Was genau vorgefallen war, wurde nicht verraten. Es ist nicht die erste Verfehlung des 23-Jährigen. Im November 2015 hatte er den Münsteraner Gegenspieler Benjamin Schwarz ins Gesicht gespuckt und wurde für vier Spiele gesperrt. Und in der vergangenen Saison echauffierte er sich nach einer Auswechslung derart, dass ihn Neuhaus zunächst nicht zum Aufstiegsspiel nach Magdeburg mitnehmen wollte. Dann saß er auf der Bank.

Von der Bestrafung profitierte gegen Braunschweig Niklas Hauptmann, der immer wieder Haken schlug, zu Dribblings ansetzte und damit bis zur Pause der auffälligste Akteur auf dem Platz war. Die erste Chance besaß nach zehn Minuten jedoch der Gast – und nutze sie sofort. Einen abgefälschten Distanzschuss von Patrick Schönfeld lenkte Domi Kumbela per Hacke an die Latte. Den zurückspringenden Ball hechtete Onel Hernandez mit dem Kopf ins Tor.

„Man sollte gegen Braunschweig nicht in Rückstand geraten“, hatte Neuhaus vor der Partie noch gewarnt. „Dann wird es schwer.“ Er lag nicht verkehrt mit seiner Prognose. Die Dynamos brauchten ein wenig, um sich vom Schock zu erholen. Nach 17 Minuten flog der Ball erstmals Richtung Eintracht-Gehäuse, der Schuss von Akaki Gogia verfehlte aber weit sein Ziel.

Danach berappelten sich die Dresdner zunehmend, kamen zu Möglichkeiten, allerdings keinen zwingenden: Kopfball von Giuliano Modica (20.), Solo von Hauptmann (20.), Drehschuss sowie Kopfstoß von Stefan Kutschke (24./36.) und der harmlose Versuch von Marco Hartmann (29.) waren nur quantitativ eine ordentliche Ausbeute.

Die Braunschweiger, bei denen der Ex-Dresdner Quirin Moll, der die Schwarz-Gelben nach der vergangenen Saison verlassen hatte, wegen der fünften Gelben Karte nur auf der Tribüne saß, beschränkte sich nach der frühen Führung aufs Wesentliche. Die Niedersachsen konnten sich eine Woche lang gezielt auf die Partie vorbereiten, hatten sich den Pokalstress in der Woche erspart, weil sie bereits in der ersten Runde ausgeschieden waren. „Natürlich sind die Beine bei uns ein bisschen schwer“, hatte Neuhaus vorher gesagt, wollte das aber nicht als Voraus-Entschuldigung verstanden wissen.

Nach der Pause benötigte der souveräne Zweitliga-Tabellenführer lediglich sieben Minuten für den zweiten Treffer. Andreas Lambertz vertendelte am eigenen Strafraum den Ball, Kumbela nahm mit einem Schuss ins lange Eck genau Maß. Ausgerechnet Kumbela. In den vergangenen fünf Duellen gegen Dynamo hatte der 32-Jährige bereits vier Mal getroffen – und seine Quote nun weiter verbessert. „Unsere Verteidiger wissen, dass sie bei ihm besonders aufpassen müssen“, hatte Neuhaus vor dem Anpfiff gewarnt. Geholfen hat das nicht.

Sondertraining zahlt sich aus

Es sah nach einem sehr bitteren Abend aus für die Schwarz-Gelben, doch dann machte Kutschke den knapp 28 000 Dynamo-Fans noch einmal Hoffnung. Nach Zuspiel von Nils Teixeira verkürzte der Stürmer, der in der Startelf den im Pokal glücklosen Testroet ersetzte, auf 2:1. Damit hatte sich das Sondertraining nach dem Bielefeld-Spiel bereits ausgezahlt. Da hatte Neuhaus besonders die Abschlüsse üben lassen. „Wir haben unsere Torhüter nicht geschont“, erklärte er und grinste: „Es haben aber alle drei überlebt.“

Kutschke war beim Einschießen offenbar besonders eifrig. Nur fünf Minuten nach seinem ersten Treffer legte er nach. Ein von Eintracht-Schlussmann Jasmin Fejzic zu kurz abgewehrter Eckball landete vor seinen Füßen, er traf zwar nicht richtig, der Ball trudelte trotzdem zum 2:2 ins Tor.

Danach entwickelte sich ein regelrechter Krimi, die Kulisse war zurück, die Partie schien endgültig zu kippen. Der eingewechselte Testroet (77.) hatte die Führung auf dem Fuß, auf der anderen Seite wehrte Marvin Schwäbe einen Schuss von Hernandez (79.) mit dem Fuß ab. Und dann machte Kutschke seinen Hattrick perfekt. Nach einem mustergültigen Konter musste er den Ball nur noch zum 3:2 (81.) einschieben. Der Wahnsinn war perfekt.

