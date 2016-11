Krimi-Abend in Bischofswerda Der Dresdner Autor Frank Goldammer liest in der Bischofswerdaer Buchhandlung Heinrich. Der Vorverkauf hat begonnen.

Frank Goldammer präsentiert seinen jüngsten Roman. © Foto: Jürgen-M. Schulter

Dresden im November 1944: Die Menschen leiden unter den anhaltenden Kriegszuständen und den täglichen Entbehrungen. Flüchtlingsströme drängen in die Stadt. Bombenalarme gehören zum Alltag. Da wird Kriminalinspektor Max Heller zu einer grausam zugerichteten Frauenleiche geholt. Schnell geht das Gerücht um: Das war der Angstmann, der nachts durch die Gassen schleicht. Heller gibt nichts auf das Gerede. Inmitten der Wirren des letzten Kriegswinters macht er sich auf die Suche nach einem brutalen Frauenmörder. Nicht nur sein linientreuer Vorgesetzter Rudolf Klepp legt Heller dabei Hindernisse in den Weg. Als im Februar 1945 die Stadt in einem beispiellosen Bombenhagel dem Erdboden gleichgemacht wird, hält man auch den Mörder für tot. Doch der Angstmann kehrt zurück …

Krimi-Autor Frank Goldammer veröffentlichte dieses Buch im Sommer. Am 24. Januar 2017, 19:30 Uhr, liest er daraus in der Buchhandlung Heinrich an der Bischofswerdaer Kirchstraße.

Frank Goldammer, 1975 in Dresden geboren, ist Maler- und Lackierermeister. Mit Anfang 20 begann er zu schreiben, verlegte seine ersten Romane im Eigenverlag und schrieb drei erfolgreiche Regionalkrimis über Dresden und die Umgebung der Landeshauptstadt. Überschrieben sind sie mit „Revierkampf“, „Schrammstein“ und „Abstauber“. Sein jüngstes Buch „Der Angstmann“ schaffte es auf die Spiegel-Bestsellerliste. Vielleicht ein Geschenktipp für Weihnachten. Wie auch eine Eintrittskarte zur Buchlesung. (SZ)

Karten für die Lesung kosten neun Euro. Verkauft werden sie in der Bischofswerdaer Buchhandlung Heinrich, Kirchstraße.

