Krietzschwitz bleibt unpassierbar Wegen des Abwasserbaus ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt – auch wenn viele Kraftfahrer anderer Meinung sind.

Eigentlich verboten: Viele Autofahrer nutzen trotz Sperrrung den „Schleichweg“ über Neundorf. © Kristin Richter

Abkürzung trotz Absperrung: Viele Kraftfahrer benutzen weiterhin den Schleichweg über Krietzschwitz und Neundorf nach Pirna, um dem lästigen Dauerstau auf der B 172 zu entgehen. Offiziell ist das allerdings verboten – und bleibt es auch bis in den Herbst hinein. Weil die Stadtwerke Pirna den Ortsteil Krietzschwitz an die Kanalisation anschließen, ist die Ortsdurchfahrt dicht. Eine halbseitige Sperrung ist nach Aussage des Unternehmens nicht möglich. Die verfügbare Straßenbreite sei nicht ausreichend dafür, dass der Verkehr einseitig an der Baustelle vorbei rolle. Denn der benötigte Bauraum außer dem Hauptkanal werde durch Schachtgruben, weitere Medien und einer Vielzahl von Hausanschlüssen, die die Fahrbahn queren, noch vergrößert. Außerdem benötigen die Stadtwerke Flächen unmittelbar neben der Straße, um Baumaterial zu lagern.

Dass die Trasse durch den Ort noch so unberührt aussieht und Kraftfahrer zur Durchfahrt einlädt, liegt daran, dass die Stadtwerke ihre bisherigen Arbeiten auf andere Bereiche konzentrierten. Laut des Unternehmens wurde die Baustelle am 20. April eingerichtet. Während der ersten Bautage richteten die Handwerker zunächst auf einer Länge von 230 Metern ein Trinkwasserprovisorium ein, damit die Anwohner weiterhin mit dem kostbaren Nass versorgt werden können. Dabei wurden Trinkwasseranschlüsse umgebunden und die alte Leitung außer Betrieb genommen, sie wird im Zuge des Kanalbaus durch eine neue ersetzt. Inzwischen wurden aber nach Aussage der Stadtwerke auch Bereiche an der Ortsdurchfahrt aufgegraben, was einen Durchgangsverkehr durch Krietzschwitz eigentlich unmöglich mache.

zur Startseite