Kriegserinnerungen zum Volkstrauertag

Am 13. November lädt Landrat Michael Geisler zur zentralen Gedenkveranstaltung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge anlässlich des Volkstrauertages ein. Auf dem Pirnaer Friedhof soll an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Völker erinnert werden. Die Autorin Karin Fritzsche liest dabei aus ihrem Buch „Der lange Atem der Erinnerung“. In dem Roman arbeitet die Autorin ihre eigene Familiengeschichte auf und gibt die Erinnerungen einer Zeitzeugin aus dem Zweiten Weltkrieg wieder – ihrer eigenen Mutter. Not und Elend bei der Flucht aus Schlesien, die Sorge um den im Krieg verschollenen Vater und der Neubeginn im Erzgebirge werden erzählt. Die anschließende Kranzniederlegung begleitet musikalisch der Posaunenchor. (SZ)

Öffentliche Veranstaltung zum Volkstrauertag am 13. November um 14 Uhr auf dem Pirnaer Friedhof,

Dippoldiswalder Straße 25. Treffpunkt: Feierhalle.

