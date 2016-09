Krieg und Frieden im Konzertsaal Im ersten Sinfoniekonzert der Saison geht es musikalisch um Krieg und Frieden der Komponisten. Es ist gut besucht.

Die Leonoren-Ouvertüre und die Sinfonie Nr. 5 von Ludwig van Beethoven sowie die Sinfonie Nr. 9 von Dimitri Schostakowitsch stehen auf dem Programm des ersten Sinfoniekonzertes im Döbelner Theater. Die zahlreichen Besucher erleben die politische Auseinandersetzung der Komponisten mit ihrer Epoche. Während Beethoven vom napoleonischen Krieg geprägt war, ist es bei Schostakowitsch die stalinistische Ära, die ihm sogar Verachtung bringt. Sein Schaffen ist gewissermaßen von der russischen Geschichte geprägt. Beide Komponisten verarbeiten in ihren Werken musikalisch Freud und Leid, das in die Zeit der politischen Ereignisse fällt. An den Leonoren-Ouvertüren hat Beethoven lange gearbeitet. Von vier Versionen ist die dritte die erfolgreichste und erhalten geblieben. Sie entstand im Zusammenhang mit seiner Oper „Fidelio“ und die Personen, denen sie gewidmet ist, sind authentisch. Tatsächlich wurde ein unschuldiger Mann im Kerker eingesperrt und seine Frau befreit ihn in Männerkleidung, erklärt Dirigent Raoul Grüneis in seiner Konzerteinführung. Er gibt zu, dass er sich bisher nie getraut habe, Werke der beiden Komponisten in einem Konzert zu koppeln. „Ich habe mir dazu Gedanken gemacht, es selbst angehört und erkannt, dass es viele Gemeinsamkeiten beider Komponisten gibt.“ Er bezeichnet Beethoven als Schöpfer und Schostakowitsch als abschließenden Komponisten derartiger sinfonischer Werke. Befreiung, Unterdrückung und Wegsperrung von Menschen werden von beiden Komponisten musikalisch gestaltet. Die Konzertbesucher erleben ein „Feuerwerk“ sinfonischer Musik, bei denen die Solisten mehrfach „Zwiesprache“ mit dem Orchester halten. Hervorzuheben ist die Fagott-Solistin Mei-Chu Lai, die besonders starken Applaus am Ende erhielt, sowie die vom Förderverein spendierte Blume, die Grüneis traditionell einer Musikerin gibt.

