Kriebsteiner Straße mit neuem Asphalt

Voraussichtlich in der kommenden Woche soll die Vollsperrung der Kriebsteiner Straße in Waldheim aufgehoben werden. Das sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Donnerstagabend während der Einwohnerversammlung in Gebersbach. Der Asphalt sei aufgebracht. „Das geschah aus einem Guss, sodass die Schwarzdecke keine Zwischennaht hat. Damit ist sie hoffentlich länger haltbar.“ Im vorderen Bereich der Straße hätten zunächst noch einige Hausanschlüsse hergestellt werden müssen. „Außerdem entstehen einige Parkplätze an der Kita Zschopauknirpse“, so Ernst. Bis zum Stadtfest Anfang August solle die Sanierung ganz abgeschlossen sein. Bis dahin gebe es wieder die einspurige Ampelregelung. (DA/sol)

