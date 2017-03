Kriebsteiner gut gerüstet Neben Liegestützen und Hochsprung aus dem Stand zählen auch Einbeinkniebeuge zum Standardrepertoire der Sportlerinnen und Sportler.

Beim Athletiktest mussten sich die Sportler und Sportlerinnen beweisen. © privat

Die Läuferinnen und Läufer des Kriebsteiner Rollsportclubs sind für die kommende Saison gut gerüstet. Das mussten sie beim diesjährigen Athletiktest unter Beweis stellen. Neben Liegestützen und Hochsprung aus dem Stand zählen auch Einbeinkniebeuge zum Standardrepertoire der Sportlerinnen und Sportler.

Schon im April müssen nun einige Vertreter des Vereins ihr Können in Magdeburg beim Otto-Pokal des Magdeburger Polizeisportvereins zeigen. Doch die größte Herausforderung für den gesamten Verein wartet am 17. Juni auf die Mitglieder. In Dresden wird der Kriebsteiner Rollsportclub um Trainerin Ute Müller für die Ausrichtung der diesjährigen Landesjugendspiele verantwortlich sein.

