Gut zu wissen Kriebstein schafft mehr Kitaplätze Die Gemeinde will eine der beiden Einrichtungen erweitern. Gleichzeitig bleiben die Elternbeiträge stabil. Vorerst.

In der Käfergruppe der Kita Burggeister in Kriebethal betreut Erzieherin Cornelia Sachse die jüngeren Kinder. Deren Eltern müssen dafür vorerst nicht mehr bezahlen. Aber in wenigen Monaten diskutieren die Gemeinderäte von Kriebstein erneut über die Elternbeiträge und über mehr Plätze in den Einrichtungen der Gemeinde. © Dietmar Thomas

Viermal haben die Gemeinderäte von Kriebstein über die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten und den Hort diskutiert. Letztendlich entschlossen sie sich, die einzelnen Beträge nicht anzuheben. Aber es war knapp. Und damit ist nicht die Abstimmung der Räte gemeint, bei der es nur eine Gegenstimme gab.

Laut Gesetz muss die Kommune bei der Erhebung der Elternbeiträge eine Mindestgrenze einhalten. Die liegt für Krippenplätze zwischen 20 und 23 Prozent der Betriebskosten der jeweiligen Einrichtung. In der Gemeinde Kriebstein sind die 180 Euro, die für eine neunstündige Betreuung eines Kindes verlangt werden, genau 20,042 Prozent. Also hart an der unteren Grenze. „Das werden wir voraussichtlich nicht mehr lange so halten können“, sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK). Für den Kindergarten und den Hort sind laut Kitagesetz zwischen 20 und 30 Prozent vorgesehen. In Kriebstein sind es 22,9 Prozent (Kindergarten) und 22,6 Prozent (Hort).

Die Gemeinde ist knapp bei Kasse. Deshalb habe es im Vorfeld der Abstimmung die intensiven Diskussionen um eine mögliche Erhöhung gegeben. In Kriebstein und Grünlichtenberg gibt es sehr kleine Einrichtungen, in denen eine individuelle Betreuung möglich ist. Für diesen Luxus könne auch etwas mehr gezahlt werden, so die Meinung einiger. In wenigen Monaten beschäftigen sich die Gemeinderäte erneut mit dem Thema, wenn die Abrechnung der Betriebskosten für 2016 vorliegt. Dann werde sich eine Erhöhung der Beiträge wahrscheinlich nicht mehr vermeiden lassen, so die Bürgermeisterin. Zuletzt waren die Beträge vor zwei Jahren angehoben worden, nachdem sie zehn Jahre lang stabil gewesen sind.

Die Kindertagesstätten in der Gemeinde Kriebstein sind gut ausgelastet. Es gibt kleine Wartelisten. „Die nächsten Kinder werden im Januar aufgenommen“, sagt Leiterin Heike Nitschke. Allerdings bringen manche Eltern ihren Nachwuchs auch in Einrichtungen in Waldheim, Mittweida, Rossau oder Hainichen, weil sie keinen Platz in der Wunschkita in der Gemeinde Kriebstein bekommen haben und eine gut erreichbare Einrichtung auf ihrem Arbeitsweg liegt.

Meist betrifft der Wunsch die Kita Feldmäuse in Grünlichtenberg. Dort werden derzeit knapp 30 Mädchen und Jungen betreut. Im Jahr 2018 sollen rund 20 Plätze dazukommen. Denn im übernächsten Jahr ist ein Anbau an die Einrichtung vorgesehen. Zurzeit gibt es drei Gruppenräume. Ein vierter soll dazukommen. Außerdem ist die Vergrößerung des Sanitärbereichs geplant, der bereits jetzt zu klein ist. Auch die Garderobe soll größer werden. Durch die Erhöhung der Zahl der Plätze könne die Kita dann wirtschaftlicher arbeiten, meint Kämmerer Wolfgang Hein.

Eine kleine Veränderung ist bereits 2017 in Sicht. Der alte Spielzeugschuppen im Garten wird voraussichtlich durch einen neuen ersetzt und mit einem Unterstand für die Kinderwagen kombiniert.

