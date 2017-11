Kriebethaler Jugendliche geben auf Seit der Zwangsräumung fehlt ihnen ein Domizil. Der Ex-Club in Ehrenberg käme zwar infrage, ist aber mit zu vielen Unsicherheiten verbunden.

Josef Ort, Kate Wolf, Tobias Kunz und Adrian Heinert vom Jugendclub Kriebethal. © Archiv/Dietmar Thomas

Nachdem die jungen Leute ihren Jugendklub über der Feuerwehr in Kriebethal im August räumen mussten, stehen die Räume zurzeit leer. Dort soll der Bauhof einziehen, dessen aktuelles Domizil feucht und durch Schimmel belastet ist. „Wenn durch das Wetter draußen weniger getan werden kann oder muss, werden die Mitarbeiter des Bauhofes die Räume selbst sanieren“, begründete Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler), weshalb sich bisher noch nichts getan hat. Außerdem habe die Papierfabrik Wepa Interesse an zwei der Zimmer angemeldet, in denen das Unternehmen Büros einrichten möchte.

Die Jugendlichen konnten die Möbel aus ihrem ehemaligen Klub für ein halbes Jahr in gemeindeeigenen Räumen unterstellen. Eine Lösung für ein neues Domizil wurde allerdings noch nicht gefunden. Die Gemeinde Kriebstein hat den jungen Leuten den Klub im ehemaligen Konsum in Höfchen oder den in Ehrenberg angeboten. Höfchen halten die Jugendlichen für zu klein. Das Domizil in Ehrenberg gegenüber dem Gasthof, das ebenfalls schon als Jugendklub genutzt wurde, ist sanierungsbedürftig. An dem Gebäude ist seit Jahrzehnten nichts mehr getan worden, die unteren Räume sind feucht und es gibt keinen zweiten Fluchtweg.

Die Jugendlichen und die Gemeinde seien mit dem Verein Regenbogenbus im Gespräch. Der hat die Jugendlichen auch in Kriebethal betreut. Gemeinsam wurde geprüft, ob eine Renovierung des Hauses sinnvoll ist, und ob es dafür möglicherweise Fördergeld gibt. „Prinzipiell könnten wir 5 000 Euro Fördergeld über die Aktion Mensch generieren“, sagte Janine Kromm, Teamleiterin für mobile Jugendarbeit beim Verein, auf DA-Nachfrage.

Förderung über Aktion Mensch

Um die Immobilie in Ehrenberg so auf Vordermann zu bringen, dass sie sinnvoll und sicher für Jugendarbeit genutzt werden kann, käme man damit nicht weit. „Die Kommune hatte mal ein Gutachten in Auftrag gegeben, was die Sanierung kostet. Da war wohl die Rede von 100 000 Euro. Die Jugendlichen haben eine weitere Kostenschätzung eingeholt, nach der man auch mit 20 000 Euro schon einiges bewegen könnte“, sagte die Sozialpädagogin.

Gemeinsam hätten die etwa 20 Jugendlichen und die Verantwortlichen des Chemnitzer Vereins einen Dreijahresplan erstellt. „So hätten wir 15 000 Euro über die Aktion Mensch bekommen und uns nach weiteren Förderquellen umsehen können“, so Janine Kromm. Die Jugendlichen hätten Eigenleistungen erbringen müssen. „Viele sind aber in einem Alter, wo sie nicht wissen, ob sie nach Schule und Ausbildung in drei Jahren überhaupt noch in der Gemeinde wohnen“, ergänzte die Sozialarbeiterin. Deshalb hätten sich die Jugendlichen gegen die Option Ehrenberg entschieden, würden sich stattdessen privat nach Räumlichkeiten umschauen.

„Bis Ende des Jahres steht ihnen noch die Option Höfchen offen. Derzeit organisieren wir eine Sperrmüllaktion“, so Janine Kromm. Der Kontakt zwischen dem Regenbogenbus und den Jugendlichen sei vorhanden, beschränke sich aber auf solch organisatorische Angelegenheiten. „Weil es keine Räume gibt, können wir auch keine mobile Jugendarbeit im eigentlichen Sinne mehr durchführen“, erläuterte Kromm. Zum Jahresende läuft der Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Verein aus. Der Rat hatte sich ohnehin gegen eine Verlängerung entschieden (DA berichtete).

