Kreuzungsunfall in Kodersdorf

Der Opel stoppte an einer Hauswand in Kodersdorf. © Danilo Dittrich

Kodersdorf. Zwei Menschen haben sich am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kodersdorf schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Görlitz mitteilte, war ein Opel Corsa auf der Straße der Einheit ortseinwärts unterwegs. Auf Höhe der Sparkasse wollte der 57-jährige Fahrer geradeaus in Richtung Wiesa fahren und missachtete dabei einen Subaru, der von rechts auf die Kreuzung fuhr. Die Wagen kollidierten. Erst an einer Hauswand kam der Opel zum Stehen. Beide Fahrer kamen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. (szo)

