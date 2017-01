Kreuzungsbereich mehrere Tage gesperrt

Meißen. Für Autofahrer gibt es in den nächsten Tagen kein Durchkommen an der Straßenkreuzung Hermann-Grafe-Straße / Ecke Heinrich-Heine-Straße. Wie das städtische Bauamt mitteilt, muss die Kreuzung voll gesperrt werden. Grund sind Arbeiten an einer Fernwärmeleitung. Diese müsse im Zuge der Arbeiten verlegt werden, heißt es. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Laufen die Maßnahmen an der Wärmeleitung wie geplant, dann sollen die Arbeiten bis zum Freitag, 27. Januar, erledigt sein und der Verkehr an der Kreuzung wieder normal rollen können. Die Verlegung der Fernwärmeleitung hat die Stadt in die Hände der Coswiger Firma Tief- und Rohrleitungsbau gelegt. (SZ)

zur Startseite