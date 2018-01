Kreuzungsbereich gleicht einem Feldweg Rund um Hohnstein gibt es gleich mehrere Baustellen in diesem Jahr. Mit neuem Asphalt ist es nicht immer getan.

Wer von dieser Kreuzung aus ins Polenztal abbiegen will, wird zunächst einmal gut durchgeschüttelt. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Für die Staatsstraßen rund um Hohnstein gibt es für die nächsten zwei Jahre große Pläne. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will gleich mehrere Straßen und Brücken sanieren. So soll in diesem Jahr die holprige Ortsdurchfahrt von Stürza bis nach Heeselicht gebaut werden, einschließlich der Zufahrt zum neuen gemeinsamen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Stürza. Auf Hohnsteiner Flur liegt dabei der Kreuzungsbereich an der Rennstrecke, der ebenfalls mit umgestaltet werden soll. Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) hat bereits darauf gedrängt, dass das Landesamt auch den Kreuzungsbereich in Heeselicht in Richtung Polenztal mit in die Planungen einbezieht. Ein Teil der Kreuzung mutiert inzwischen zu einem besseren Feldweg.

Für die Polenztalbrücke an den Hohnsteiner Serpentinen plant das Landesamt für Straßenbau und Verkehr einen Neubau der Brücke. Die Straße soll deswegen aber nicht komplett gesperrt werden. Der Verkehr soll halbseitig vorbeigeführt werden. Im Zuge der Bauarbeiten will die Landestalsperrenverwaltung auch den Querschnitt der Brücke vergrößern lassen, damit bei Hochwasser mehr Wasser abfließen kann. Gleichzeitig soll auch der kleine Platz auf der einen Seite mit zurückgebaut werden. Auf beiden Seiten der neuen Brücke wird ein Fußweg angelegt.

Ernst wird es in diesem Jahr nun auch an der Verbindungsstraße von Hohnstein nach Ehrenberg. Gebaut wird in einzelnen Abschnitten, um die Behinderungen in Grenzen zu halten. So wird auf dem ersten Abschnitt zwischen dem Parkplatz Eiche und dem Rittergut am Ortsausgang von Hohnstein eine neue Deckschicht aufgezogen. In dieser Zeit kann noch die kurze Umleitungsstrecke am Sachsenberg vorbei genutzt werden. Komplizierter wird es im zweiten Bauabschnitt, der sicherlich auch länger dauern wird. Vom Rittergut bis zur Schäferei erfolgt ein grundhafter Ausbau. Dann führt die Umleitung großräumig über den Abzweig Waitzdorf.

