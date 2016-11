Kreuzungsbau dauert länger Während sich die Arbeiten an der Querstraße verzögern, wurde eine andere Sperrung bereits wieder aufgehoben.

© Symbolfoto: dpa

Die Kreuzung zwischen Querstraße, Dorfstraße und Ernst-Thälmann-Straße in Nünchritz erhält in der nächsten Woche endlich eine neue Schwarzdecke. Das kündigte Bauamtsleiter Uwe Riedel jetzt an. Ursprünglich sollten die Arbeiten dann schon beendet sein – doch es gab Verzögerungen. Schuld daran habe der Einbau einer neuen Hauptleitung für Trinkwasser.

Die wurde im Zuge der Bauarbeiten in allen drei Straßen verlegt, was zunächst Suchschachtungen, Prüfung und Erneuerung von vorhandenen und unbekannten Leitungen notwendig machte und später die mehrmalig erforderlichen Druckproben und Keimfreiheitsprüfungen. „Das ging nur in kleinen Abschnitten. Aber jetzt liegt alles drin und ist geprüft“, so Uwe Riedel. Trotz der Verzögerungen ist es jedoch richtig gewesen, die Wasserversorgung gleich mit am Straßenbau zu beteiligen, verteidigte der Bauamtsleiter die Maßnahme. So müsse die neue Straße nicht gleich wieder aufgerissen werden. Ende November soll die Baumaßnahme nun beendet werden.

Wenige Hundert Meter weiter wurde die Kreuzung zwischen Karl-Marx-Straße und Glaubitzer Straße dagegen schon wieder freigegeben. Seit wenigen Tagen rollt dort der Verkehr wieder, sagte Uwe Riedel. Bis Ende nächster Woche seien nun nur noch Restarbeiten zu erledigen. So soll zum Beispiel wieder das Geländer am Gehweg angebracht werden.

zur Startseite