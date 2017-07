Kreuzungsbau beginnt Die Hauptstraße in Friedersdorf wird dieses Jahr gebaut. Jetzt ist ein neuer Abschnitt dran.

An der Kreuzung meißelt derzeit ein Bagger der Asphalt von der Straße. © Matthias Schumann

Jörg Wiking und seine Kollegen haben jetzt mit dem Bau auf der Kreuzung der S 104 mit der Mittelstraße und Zur Weißen Brücke in Friedersdorf begonnen. Der Kreuzungsausbau soll ungefähr zwei Wochen dauern und ist Bestandteil der Sanierung der S 104 in Friedersdorf. Der soll nach Informationen aus der Stadtverwaltung spätens Ende November beendet sein. Der Kreuzungsbau soll unbedingt noch in den Ferien erfolgen, weil in der Zeit kein Schulbus auf der Strecke fährt.

Erledigt ist der Abschnitt zwischen Mittelstraße und Wiesenstraße, etwa 300 Meter. Derzeit wird an den 540 Metern zwischen Mittelstraße/Zur weißen Brücke und dem Ortsausgang Richtung Pulsnitz (Hartbachteich) gebaut. Ein Knackpunkt ist dabei die Kreuzung der S 104 mit der Mittelstraße und Zur Weißen Brücke.

