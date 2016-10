Kreuzung wird erneut gebaut Die Querung an der Kötitzer Straße ist seit dem Umbau nicht sicherer geworden, bemängeln Anwohner. Nun gibt es schon wieder neue Pläne.

Im Sommer ist die Verkehrsinsel an der Kreuzung Kötitzer Straße/Grenzstraße verschwunden. Das sollte diese Stelle übersichtlicher und sicherer machen. Nun plant die Stadt erneut eine Umgestaltung. © Arvid Müller

Auch nach der Umgestaltung der Kreuzung Kötitzer Straße/Grenzstraße sind nicht alle mit dem Ergebnis zufrieden. „Die Situation sollte für Fußgänger doch eigentlich besser werden. Mein Eindruck ist, dass jetzt noch schneller gefahren wird“, sagte ein Coswiger zur Einwohnerversammlung am Dienstagabend. Auch zum Ortsbeirat in Kötitz vor einigen Wochen wurde kritisiert, dass die Kinder nun nicht mehr sicher über die Straße kommen würden. Nun schmiedet die Stadt neue Pläne.

Lange wurde über die Kreuzung diskutiert. Für viele Autofahrer sei sie zu unübersichtlich, oft komme es zu brenzligen Situationen, lautete die Kritik. Im Sommer verschwand dann die Verkehrsinsel samt Laterne von der Kötitzer Straße. Die Fahrbahn wurde etwas verengt und der Kurvenradius vergrößert. So sollten die Auto- und Lkw-Fahrer zum Abbremsen gezwungen werden.

Dass auch dies nicht die ideale Lösung ist, gibt Olaf Lier, Chef des Ordnungsamtes zu. Es handle sich um ein Provisorium. „Mit dem neuen Wohngebiet Kötitzer Stadtgärten auf der ehemaligen Planeta-Brache soll die Kreuzung richtig ausgebaut werden“, erklärt er. Bisher sei dafür kein Platz gewesen. Aber wie Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) mitteilte, hat die Stadt nun das Angebot erhalten, umliegendes Land zu erwerben. „Damit können wir planen und die S-Kurve richtig entschärfen“, so Neupold. „Wir müssen uns was ausdenken, dass die Autofahrer gezwungen werden, zu bremsen.“ Der Bebauungsplan für die neue Siedlung liegt aktuell im Rathaus aus. Im kommenden Jahr soll der erste Spatenstich erfolgen. Danach könnte auch die Kreuzung umgebaut werden.

Konkrete Pläne hat die Stadtverwaltung aber noch keine. Laut Olaf Lier müsste für einen Kreisverkehr viel mehr Platz sein, damit dieser auch für Lkw befahrbar ist. Denkbar sei eine neue Verkehrsinsel, damit die Fußgänger bequemer über die Straße kommen. Die sollte aber dieses Mal auf die Hauptstraße gebaut werden. Vorher soll der Bereich hinter den im Sommer angebrachten Hamsterbacken aus Gummi mit Kies verfüllt werden. Ähnlich wie es bereits an der Oststraße gemacht wurde. „Damit man sofort sieht, dass das nicht mehr zur Straße gehört“, erklärt Lier.

Lier: Fußgänger verschätzen sich

Um einen Unfallschwerpunkt hat es sich laut Ordnungsamt vor dem Umbau nicht gehandelt und tue es auch jetzt nicht. „Und die Verkehrsmengen sind nicht so, dass man lange braucht, um über die Straße zu kommen“, meint Olaf Lier. Als Fußgänger würde man sich oft verschätzen, wenn es um die Geschwindigkeiten der Autos geht.

Der Verkehr in Kötitz bleibt ein Dauerthema für die Stadtverwaltung. Spürbar weniger Fahrzeuge wird es erst mit dem Weiterbau der S 84 geben. Bis dahin nutzen viele die Straßen als schnellste Verbindung nach Dresden. Die See- und die Wettinstraße seien zu Rennstrecken geworden, beschwerte sich ein Anwohner am Dienstagabend und wollte wissen, ob es Pläne zur Verkehrsberuhigung gibt. Da mussten Olaf Lier und Frank Neupold ihn enttäuschen. Fahrbahnverengungen würden nicht funktionieren und gibt es bereits durch die parkenden Autos. Zudem wird regelmäßig geblitzt. „Es beschweren sich viele und das ständig. Aber wir haben noch keine Lösung gefunden“, gibt der Oberbürgermeister zu. Und gegen die Autofahrer, die bewusst rasen, könne man sowieso nichts tun, weil die Polizei nicht immer überall stehen kann. Neupold hofft, dass 2018/2019 die Brücke an der Schiffsmühle fertig sein wird und der Verkehr so über die Friedrich-List-Straße aus Kötitz abgeleitet werden kann. „Wir verstehen die Kötitzer, können aber in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich keine Ruhe reinbringen“, so Neupold.

Eine Idee gibt es aber unterdessen für die geplagten Anwohner der Engstelle an der Naundorfer Straße. Die genießen zurzeit die Ruhe, weil die Straße noch voll gesperrt ist. Danach soll eine Tempotafel aufgestellt werden, die die Autofahrer mit einem lachenden und weinenden Gesicht auf die Geschwindigkeit hinweist.

