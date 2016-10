Kreuzung nach Unfall mit Taxi dicht

Nach dem Unfall war die Kreuzung blockiert. © szo

Wegen eines Unfalls kommt es an der Ecke Fröbelstraße / Waltherstraße aktuell zu Beeinträchtigungen. Ein Taxi und ein anderes Auto waren dort am Nachmittag zusammengestoßen.



Wie die Polizei mitteilte, war das Taxi nach dem Zusammenstoß nicht mehr manövrierbar. Das Auto blockiert Kreuzung und Straßenbahngleise. Der Bahn- und Straßenverkehr stauen sich in beide Richtungen. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. (fsc)

Karte

zur Startseite