Kreuzung Gartenstraße ist bald dran Das Sebnitzer Großbauprojekt macht sichtbare Fortschritte. Der Straßenbau kann demnächst beginnen.

Geht aqlles nach den Plänen der Stadt und der Baufirmen, kann die Kreuzung Götzingerstraße im August freigegeben werden. © Dirk Zschiedrich

Große Winkelelemente aus Beton werden derzeit an der Gartenstraße errichtet, welche die Böschung der oberhalb der Gartenstraße verlaufenden Ringstraße abstützen. Des Weiteren finden derzeit noch umfangreiche Tiefbau- und Montagearbeiten an den bestehenden Leitungen für Fernwärme, Strom, Telekom und Straßenbeleuchtung statt, wie die Stadtverwaltung informiert. Bereits weitgehend abgeschlossen sind hingegen die Arbeiten an der neuen Trinkwasserleitung.

Sind alle Leitungen plangemäß verlegt, können die eigentlichen Arbeiten zum Ausbau der Straße beginnen. Dabei wird die wichtige Kreuzung von Gartenstraße, Götzingerstraße und Neustädter Straße komplett neu gestaltet. Der Bereich bleibt aus Sicherheitsgründen auch für Fußgänger gesperrt. In Abstimmung mit den beteiligten Firmen soll die Kreuzung laut Stadt Anfang August wieder befahrbar sein. (SZ)

