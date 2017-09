Kreuzritter gegen den Klimawandel Der neue Film des früheren US-Vizepräsidenten Al Gore zum Umweltschutz läuft jetzt auch in den deutschen Kinos.

Al Gore – hier im August bei der Vorstellung seines neuen Films – ist Vorkämpfer gegen den Klimawandel. Der frühere US-Vizepräsident fühlt sich in seinen Warnungen bestätigt. © picture alliance

Viel hat sich im Leben des Al Gore verändert, seit er im Jahr 2000 als US-Vizepräsident in den Ruhestand ging. Nicht ganz freiwillig, sondern nach einer Entscheidung des obersten Verfassungsgerichts, das George W. Bush im Nachzähldrama von Florida die Schlüssel zum Weißen Haus in die Hand drückte.

Das bleibt ein traumatisches Ereignis, das Gore jahrelang nicht losließ. „Ich war mal der nächste Präsidenten der Vereinigten Staaten“, führte sich Gore in dem Film „The Inconvenient Truth“ (Unbequeme Wahrheit) vor, der vor elf Jahren seinen Status als Kreuzritter gegen den Klimawandel besiegelte. Dass Gore ein Jahr darauf zusammen mit dem Weltklimarat den Friedensnobelpreis erhielt, hat gewiss auch mit dem Erfolg seines Weckrufs auf der Leinwand zu tun. Ein Jahrzehnt später illustriert Hurrikan „Harvey“ vor dem Kinostart des zweiten Teils seiner Aufklärung-Kampagne in Sachen Klima, wie realistisch die Warnungen von damals waren.

Dazu gehören allen voran die Extremwetter-Ereignisse, die weltweit Starkregen und Überschwemmungen gebracht haben, aber auch Hitzewellen und Dürren. Unübersehbar sind auch schmelzende Gletscher und steigende Meeresspiegel.

Gore bleibt trotz seines im Dezember gescheiterten Versuchs, Donald Trump davon zu überzeugen, nicht aus dem Klimaabkommen von Paris auszusteigen, optimistisch. „Wir müssen um Trump herum arbeiten“, lautet seine Strategie. Gore setzt auf die junge Generation und die Technologie, die im Bereich der erneuerbaren Energien Umwälzungen vom Ausmaß der industriellen Revolution brächten. Gern weist er darauf hin, dass die Solarbranche in den USA 17-mal so schnell gewachsen sei wie der Rest der Wirtschaft.

Auch in seinem Privatleben blickt Gore nach vorn. Nach der Trennung von Ehefrau Tipper, mit der er vier erwachsene Kinder hat, lernte der Harvard-Absolvent 2012 seine neue Partnerin Elizabeth Keadle kennen. Mit ihr schritt er im Mai beim Filmfestival in Cannes über den roten Teppich. Der Anlass: Die Vorstellung des Streifens „Immer noch eine unbequeme Wahrheit“, der jetzt auch in deutschen Kinos läuft.

