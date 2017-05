Kreuzorganist beendet Orgelkonzertreihe Differenzen mit der Kirchgemeinde Reinhardtsgrimma haben ihn zum Rückzug bewogen. Dieser erfolgt nun auf Raten.

Die Orgel in Kirche Reinhardtsgrimma ist weit über die Grenzen des Ortes bekannt. Konzerte an dem von Silbermann gebauten Instrument werden sehr gut besucht. © Egbert Kamprath Die Orgel in Kirche Reinhardtsgrimma ist weit über die Grenzen des Ortes bekannt. Konzerte an dem von Silbermann gebauten Instrument werden sehr gut besucht.

Holger Gehring ist Kreuzorganist. Er organisierte in den letzten zehn Jahren als künstlerischer Leiter die Orgelkonzerte in Reinhardtsgrimma.

Mit dem Himmelfahrtkonzert beginnt Holger Gehring zum zehnten Mal eine Orgelkonzertreihe in Reinhardtsgrimma – diese wird eine ganz besondere sein, seine letzte. Denn „aufgrund grundlegender Differenzen mit der Reinhardtsgrimmaer Kirchgemeinde“ gibt er die künstlerische Leitung dieser Konzertreihe ab, ließ er vor einigen Tagen via Pressemitteilung verbreiten. Die Entscheidung ist vor wenigen Wochen gefallen, erklärte Gehring auf Nachfrage. In den vergangenen Jahren habe es immer wieder mal Differenzen mit der Kirchgemeinde gegeben. Diese haben sich um den Jahreswechsel herum zugespitzt, sagt Gehring, der hauptberuflich als Organist an der Dresdner Kreuzkirche arbeitet. In Reinhardtsgrimma ist der Kreuzorganist auf Honorarbasis tätig.

Der Streit entlud sich nicht an der künstlerischen Ausrichtung der Orgelkonzerte. „Inhaltlich gab es keine Differenzen“, sagt Reinhardtsgrimmas Pfarrer Johannes Keller. Dem Vernehmen nach ging es vor allem um finanzielle Angelegenheiten. So sind die Ausgaben für die Konzertreihe immer weiter gestiegen. Doch zu diesen Details wollen sich weder Pfarrer Keller noch Holger Gehring äußern. Letzterer versichert aber, dass er in den letzten Jahren gut gewirtschaftet habe. Dazu fühle er sich auch gegenüber dem Sponsor, der Ostsächsischen Sparkasse, verpflichtet. Seit der Übernahme der Konzertreihe seien die Einnahmen der Konzerte aufgeteilt worden, ein Teil floss in Rücklagen, die gebildet wurden – die eine werde verwendet, um Geld für Arbeiten an der Orgel zu haben, die andere, um Schwankungen bei den Einnahmen der Orgelkonzerte auszugleichen. Auch für die Nutzung der Kirche sei Geld geflossen, erläutert Gehring. Allen Verpflichtungen sei man nachgekommen, auch die Rücklagen seien gefüllt.

Deshalb habe sich der Kreuzorganist gewundert, dass ihm der Kirchenvorstand Anfang des Jahres einen Vertrag zusandte. Mit diesem sollte die Konzertreihe neu geregelt werden. Gehring konnte keinen Grund erkennen, weshalb das nötig sei. Die Kirchgemeinde wiederum verteidigt ihr Vorgehen. Im Lauf der Jahre sei es immer wieder zu Unstimmigkeiten gekommen, auch zu organisatorischen. Diese wollte man mit einem Vertrag abstellen, erklärt Anke Eichler vom Kirchenvorstand. Deshalb setzten sich die Vertreter zusammen, formulierten ihre Vorstellungen und sandten den Vertrag Gehring zu.

Gegenüber der SZ räumte der Kreuzorganist ein, dass er durchaus bereit gewesen sei, Änderungen vorzunehmen. Dazu hätte der Kirchenvorstand aber einen anderen Weg gehen müssen. Er hätte sich gewünscht, dass man sich zunächst hinsetzt, um über die Dinge zu sprechen. In diesem Gespräch hätte er auch das Finanzierungsmodell der Konzertreihe erläutert und Einblick in die Zusammenarbeit mit dem Sponsor gegeben. Und sicher hätte man da auch eine Lösung gefunden, ist sich Gehring sicher. Dazu hätte es dann auch einen Vertrag geben können. Doch so lief es nicht. Gehring entschied deshalb, die künstlerische Leitung abzugeben.

Man habe ihm angeboten, die Differenzen über eine Art Mediation mit dem Kirchenvorstand zu klären, ergänzt er noch. Doch das lehnte der Kirchenmusiker ab. Schließlich sei das keine feste Stelle. Beide Seiten sind nicht aufeinander angewiesen, die Zusammenarbeit basiert vielmehr auf Vertrauen. Und das sei nicht mehr gegeben. Deshalb ist es besser, man trennt sich. Ein bisschen Wehmut bleibt. „Schade, ich hätte es gern weitergemacht“, sagt Gehring. Denn die Orgelreihe sei ihm ans Herz gewachsen. Immerhin findet damit auch eine jahrhundertealte Tradition ihr Ende. 1731 wurde die Silbermannorgel in Reinhardtsgrimma durch den damaligen Kreuzorganisten eingeweiht. Und auch die seit über 80 Jahren bestehende traditionsreiche Orgelkonzertreihe ist durch den einst amtierenden Dresdner Kreuzorganisten Herbert Collum begründet worden. In dieser Tradition sah sich auch Gehring. Mit der Kirchgemeinde verständigte er sich nun darauf, die Konzertreihe wie geplant bis zum Herbst durchzuführen. Am 15. Oktober wird er dann gemeinsam mit dem Solotrompeter Mathias Schmutzler sein letztes Orgelkonzert in Reinhardtsgrimma geben.

Wie es im kommenden Jahr weitergeht, steht noch nicht fest. Die im Kirchspiel Glashütte tätige Kantorin Almut Reichel möchte versuchen, drei bis vier Konzerte anzubieten. Gegenüber der SZ zeigte sie sich zuversichtlich, auch bekannte Organisten nach Reinhardtsgrimma holen zu können. Es gebe immer wieder Anfragen. Ein Neuanfang sei auch eine Chance, Neues zu probieren, sagt sie. Es müssen nicht immer nur Orgelkonzerte sein.

Etwas schwieriger sein dürfte es, die Konzerte überregional auch zu bewerben. Bisher kümmerte sich Antje Müller mit ihrer Agentur art bohème Musikmanagement darum. Doch auch sie beendet – zusammen mit Holger Gehring – die Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde.

Diese Konzerte sind geplant

Eröffnungskonzert am Himmelfahrtstag, 25. Mai, 16 Uhr, Holger Gehring mit Kompositionen von Bach, Henry Purcell und John Stanley;

Sonntag, 18. Juni: Martin Schmeding (Leipzig), Orgel;

Sonntag, 16. Juli: Marek Fronc (Legnica/Liegnitz, Polen), Orgel;

Sonntag, 20. August: Jörg Reddin (Bachkirche Arnstadt), Orgel;

Sonntag, 17. September: Gewandhausorganist Michael Schönheit (Leipzig), Orgel;

Sonntag, 15. Oktober: Kreuzorganist Holger Gehring (Orgel), Mathias Schmutzler (Solotrompeter der Sächsischen Staatskapelle Dresden)

Eintritt jeweils sieben Euro.

