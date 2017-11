Kreuzkantor äußert sich zu Barrierefreiheit Der Neubau für die Kruzianer ist nicht behindertengerecht geplant. Der Stadtrat forderte nun ein Inklusionskonzept vom Chor.

Bauarbeiten auf der Ermelstraße. © Archivfoto: Rene Meinig

Die Bauarbeiten auf der Ermelstraße haben große Wellen geschlagen. Nicht, weil das Internat der Kruzianer erweitert wird. Sondern, weil der Neubau nicht behindertengerecht geplant wurde. „Durch den Nutzer wird aufgeführt, dass aufgrund der Reisetätigkeit des Kreuzchores die Aufnahme von gehbehinderten Alumnaten auch zukünftig nicht vorgesehen ist“, heißt es in der Entwurfsplanung. Das wollen die Stadtratsfraktionen von SPD, Linken und Grünen nicht hinnehmen. Sie brachten in der vergangenen Sitzung am Donnerstag einen Antrag ein. Demnach sollen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und die Stiftung Dresdner Kreuzchor ein Inklusionskonzept erarbeiten. Dazu äußert sich nun auch Kreuzkantor Roderich Kreile.

„Für uns überraschend haben wir den Medien entnommen, dass sich der Stadtrat in einer seiner letzten Sitzungen mit dem Thema Inklusion beim Dresdner Kreuzchor befasst und die Erstellung eines Inklusionskonzeptes beauftragt hat. Diese Nachricht schlägt Wellen, sodass wir es für sinnvoll halten, uns dazu zu positionieren“, schreibt er in einem offenen Brief. In der Vergangenheit habe es immer wieder Kruzianer mit Behinderung gegeben. „Aber durch den Wunsch nach einem Konzept soll diese Offenheit ja auf eine noch weiterführende Ebene gehoben werden“, schätzt der Kantor ein. „Dass der Dresdner Kreuzchor ausersehen ist, hier in der Entwicklung eines Konzeptes Vorreiter unter den Kulturinstituten zu werden, erfüllt uns mit Stolz.“ Im kommenden Jahr wolle man sich mit dieser Aufgabe auseinandersetzen.

Zudem müsse es bald Gespräche mit Partnern geben. So sei eine Frage, wie die Empore der Kreuzkirche barrierefrei zugänglich gemacht werden kann. Es sei nicht nur ein Wandel des Kreuzchores, sondern der Gesellschaft notwendig.

