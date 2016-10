Kreuzfahrtschiff fängt Feuer Großalarm für die Feuerwehr auf der Meyer Werft. Der Brand auf dem Neubau eines Kreuzfahrtschiffes ist zwar schnell gelöscht. Doch nun muss die Ursache geklärt werden. Die Arbeiten ruhen vorerst.

Auf der Papenburger Meyer Werft sind Feuerwehrleute mit dem Löschen eines Brandes beschäftigt. © dpa

Feuer auf der Papenburger Meyer Werft: Auf dem Schiffsneubau „Norwegian Joy“ in einer Baudockhalle hat es am Samstag nach Angaben der Feuerwehr auf mehreren Decks gebrannt. Großeinsatz hieß es für die Werksfeuerwehr und die Wehren aus Papenburg und Weener. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Jetzt laufe die Brandermittlung an, sagte ein Werftsprecher am Sonntag. Die Ursache war bislang unklar. Die Arbeiten an dem Neubau seien vorerst eingestellt.

Nach gut einer Stunde hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Allerdings sei das Feuer an verschiedenen Stellen immer wieder aufgeflammt, sagte Papenburgs Stadtbrandmeister Josef Pieper. 130 Feuerwehrleute und mehrere Dutzend Rettungskräfte waren im Einsatz. Erst am späten Nachmittag verließen die letzten Einsatzkräfte nach Werftangaben die Halle.

Vor gut einer Woche hatte es auf dem Neubau schon einmal gebrannt. Bei Schweißarbeiten wurde der Brand in einem Gasverteilerkasten verursacht. Schätzungen zufolge entstand dabei ein Schaden von rund 50 000 Euro. Das Kreuzfahrtschiff soll bis Mitte 2017 fertig sein. Ob der erneute Brand auf dem Rohbau Auswirkungen auf den Ablieferungstermin hat, konnte ein Werftsprecher nicht sagen. Auch zur Schadenshöhe gab es noch keine Schätzungen. (dpa)

