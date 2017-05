Kreuzfahrtrevue mit Ilse Bähnert Schauspieler, Musiker, Kabarettist? Tom Pauls hat von allem etwas. Und er schuf die berühmteste Rentnerin Sachsens. Die kommt nun nach Wilsdruff.

Tom Pauls betreibt in Pirna ein eigenes Theater. Am 17. Juni kommt er nach Wilsdruff. © Daniel Förster

. Die berühmteste Rentnerin Sachsens kommt nach Wilsdruff: Ilse Bähnert. Die von Kabarettist Tom Pauls verkörperte Kult-Figur wird am Sonnabend, den 17. Juni, auf dem Wilsdruffer Marktplatz auftreten. Und sie steht nicht allein auf der Bühne, sondern mit großem Orchester. Gemeinsam mit den Musikern der Elbland Philharmonie Sachsen unter Leitung von Generalmusikdirektor Christian Voß reist Ilse Bähnert „Mit 80 Jahren um die Welt“.

Die Veranstalter versprechen „eine bunte Kreuzfahrtrevue“. Das Unterhaltungskonzert beginnt 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Saubachtalhalle verlegt. Karten für 22 Euro gibt es entweder im Vorverkauf in der Wilsdruffer Bücherstube Siegemund, Am Markt, oder direkt an der Abendkasse.

Pauls, der als Kind Gitarren- und Klavierunterricht erhielt und im Rundfunkkinderchor Leipzig sang, arbeitet seit Ende der Neunzigerjahre mit der Elbland Philharmonie zusammen. Gemeinsam haben Schauspieler und Orchester bereits etliche Auftritte absolviert. (hey)

