Kreuzfahrten liegen im Trend

Viele Riesaer zieht es in den Winterferien in die Ferne, sagt Tilo Janz vom Sonnenklar-Reisebüro in Riesa. Vor allem Kreuzfahrten seien gefragt – auch, weil mittlerweile schon Reisen von Warnemünde aus angeboten werden. „Da fällt die lange Anfahrt weg“, sagt Janz. © Sebastian Schultz

Weiße Strände, blaue See: So lässt sich der Winter aushalten, denken sich offenbar auch viele Riesaer. Kaum sind die Winterferien angebrochen, zieht es viele von ihnen in die Ferne. Tilo Janz kann ein Lied davon singen. Im Sonnenklar-Reisebüro an der Hauptstraße seien insbesondere Fernreisen und Kreuzfahrten gefragt gewesen, sagt der Büroleiter. „Dubai und die Karibik beispielsweise. Viele Menschen wollen dem Schmuddelwetter entfliehen“, sagt er und lacht. Der Trend der letzten zwei, drei Jahre gehe eindeutig zur Fernreise. Es gebe zwar auch „erdgebundene Anfragen“, wie er es nennt. Aber die machten in diesem Jahr nicht unbedingt die Hauptklientel aus, jedenfalls nicht für die Winterferien.

Das kann auch Tilo Janz’ Kollegin Annett O’Reilly bestätigen. „Kreuzfahrten sind zurzeit das große Ding“, sagt die Inhaberin des Reisebüros am Käferberg. Das Klischee, eine Reise auf dem Schiff sei nur etwas für Senioren, stimme längst nicht mehr. „Kreuzfahrten sind auch sehr familienfreundlich, es ist schließlich alles da.“ Deshalb würden auch junge Familien mittlerweile Schiffsreisen buchen. Bequem sei es obendrein. „Man legt sich abends schlafen und ist am nächsten Tag in Havanna oder Mauritius. Viele nutzen das auch, um sich anzusehen, ob ein Ziel für eine längere Reise lohnt.“

Die Türkei bleibt gefragt

Auch das Sicherheitsbedürfnis spielt laut Annett O’Reilly durchaus eine Rolle bei dieser Entscheidung. Der eine oder andere fühle sich an Bord eines Schiffes eben sicherer als beispielsweise im Flugzeug. Über ihre Sicherheit machen sich tatsächlich einige Urlaubsreisende Gedanken. Von allzu großer Sorge kann aber nicht die Rede sein, sagt Tilo Janz. Er vermutet zwar ebenfalls, dass die steigende Nachfrage nach Fernreisen auch mit der unruhigen Lage in den früher stark nachgefragten Urlaubsländern Tunesien und Türkei zu tun haben könnte.

Er verzeichne aber noch immer viele Türkei-Buchungen – trotz Anschlägen und des gescheiterten Putschversuchs im vergangenen Jahr. „So komisch es klingt: Wir hatten in dieser Hinsicht nur drei, vier Wochen lang eine richtige Delle.“ Er habe selbst mit schlimmeren Folgen gerechnet. Grundsätzlich seien die Kunden aber relativ gelassen. „Heute früh kam ein Kunde bei mir ins Büro, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, in Brüssel oder Paris könne man doch genauso Opfer eines Anschlags werden.“

Ähnlich ist die Lage im Büro am Käferberg. „Die türkische Riviera ist weit von Istanbul entfernt“, sagt Annett O’Reilly. Und neben den Kanarischen Inseln, die in allen befragten Büros gut laufen, ziehe es viele Reisende nach Ägypten, wo der Urlaub als sicher gilt. Andere bleiben gleich in Deutschland, erzählt Ines Hahn von der Reiseagentur Lamm im Riesapark. Seit vergangenem Jahr sei die Nachfrage auch in dieser Hinsicht gestiegen.

„Die Ostsee ist auch im Winter gefragt, wegen der guten Luft und weil es günstig ist.“ Neben der deutschen sei vor allem die polnische Ostseeküste im Kommen. Fernreisen seien für Familien ja ohnehin nicht das Ideale. Daneben habe ihre Agentur zuletzt auch verstärkt Wellness-Reisen vermittelt. Für den Sommer verzeichne sie außerdem schon jetzt eine große Nachfrage nach Griechenland, wo es sich mittlerweile günstiger urlauben lässt als auf Mallorca.

Was aber ist mit dem klassischen Ski-Urlaub in den Bergen? Den gibt es auch noch, versichert Annett O‘Reilly, allerdings laufe da verhältnismäßig wenig über die Reisebüros. „Ich vermute, viele Kunden buchen ihr Hotel schon bei der Abreise fürs nächste Jahr.“

