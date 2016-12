Kreuzfahrt-Boom geht weiter

Luxus rund ums Jahr. Kreuzfahrten boomen. Gerade auch zum Jahreswechsel. © Costa Kreuzfahrten

Hamburg. Das stürmische Wachstum der Kreuzfahrt-Branche wird sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Weltweit werden 2017 voraussichtlich 25,3 Millionen Passagiere eine Kreuzfahrt buchen, nach 24,2 Millionen in diesem Jahr, teilte der Branchenverband CLIA (Cruise Lines International Association) am Montag in seinem Jahresbericht mit. Dabei würden 26 neue Hochsee-, Fluss- und Spezialkreuzfahrtschiffe ihre Jungfernfahrt antreten. Bislang sind 448 Kreuzfahrtschiffe unterwegs. Bis zum Jahr 2026 erwartet die Branche, dass 97 neue Schiffe mit einem Investitionsvolumen von 53 Milliarden US-Dollar in Dienst gehen. „Die Kreuzfahrtindustrie reagiert auf die globale Nachfrage, und wir sind angesichts des kurzfristigen wie auch des langfristigen Ausblicks sehr zuversichtlich“, sagt CLIA-Präsidentin Cindy D’Aoust.

Für etliche Kreuzfahrtfans spricht inzwischen auch einiges dafür, über Weihnachten oder Silvester auf Tour zu gehen: Viele Feiertage, eine besondere Umgebung für den Jahreswechsel, und für das Weihnachtsmenü ist auch gesorgt. Kalte Finger und Nasen muss niemand fürchten, denn bei den Anbietern stehen hauptsächlich wärmere Gefilde auf dem Plan, zum Beispiel die Kanaren oder die Karibik, aber auch die Arabischen Emirate oder Asien. An Silvester laufen die Schiffe bevorzugt Häfen an, in denen sich das nächtliche Feuerwerk besonders gut bestaunen lässt. Ein Klassiker ist Madeira. (dpa)

zur Startseite