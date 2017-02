Kreuzer verlängert bei Dynamo

Niklas Kreuzer verlängert bis 2019. © Robert Michael

Seit Sommer 2014 spielt Niklas Kreuzer für Dynamo Dresden. Und das soll vorerst auch so bleiben. Der Außenverteidiger verlängerte seinen Vertrag beim Zweitligisten um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2019. Das teilte der Verein am Donnerstag auf seiner Website mit. Der neue Kontrakt des 24-Jährigen habe Gültigkeit für die erste und zweite Bundesliga.

„Niklas gehört zu den Spielern in unserer jungen Mannschaft, die nach dem Zweitliga-Abstieg 2014 für den sportlichen Neuanfang bei Dynamo Dresden standen“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Kreuzer bringe das Potenzial mit, die Zukunft dieser Mannschaft sportlich und menschlich weiter erfolgreich mitzugestalten.

Für Kreuzer selbst, der 2014 ablösefrei von Rot-Weiß Erfurt an die Elbe gewechselt war, scheint die Vertragsunterschrift eine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein. „Ich bin in den vergangenen drei Jahren bei Dynamo und in Dresden richtig angekommen und fühle mich hier unheimlich wohl“, sagte er.

In der aktuellen Spielzeit kam der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Oliver Kreuzer bisher auf 16 Zweitliga-Einsätze. (fsc/dpa)

