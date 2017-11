Kreuzer fehlt auch gegen Aue

Niklas Kreuzer wird den Trainingsanzug in den nächsten Tagen nur zu wärmenden Zwecken tragen können. © Robert Michael

Dresden. Schon in Düsseldorf rieben sich die Dynamo-Fans verwundert die Augen: Niklas Kreuzer fehlte im Aufgebot für das Topspiel der 2. Bundesliga am Montagabend. Was damals schon gemutmaßt wurde, bestätigte der Verein am Mittwochnachmittag. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger, der in der laufenden Saison bereits vier Tore vorbereitete und in Heidenheim einen Freistoß verwandelte, laboriert an einer Adduktorenzerrung, die auch seinen Einsatz gegen Erzgebirge Aue verhindert.

„Ich bin mir sicher, dass Niklas darauf gebrannt hätte, die Mannschaft am Sonntag im Sachsenderby zu unterstützen“, erklärte Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus. „Das Positive an der Diagnose ist, dass seine Ausfallzeit überschaubar ist und er in absehbarer Zeit wieder ins Training einsteigen kann.“

Wann genau das sein könnte, blieb aber offen. Über Kreuzers Comeback auf dem Übungsgelände werde „in Abhängigkeit vom Heilungsverlauf entschieden“, hieß es. (SZ/cdh)

