Kreuzchor wird Fall für Sachsenklinik-Chef MDR-Mime Thomas Rühmann tritt mit den Kruzianern auf, wenn diese vor 20 000 Zuschauern im DDV-Stadion von Dynamo singen. Noch gibt es Hörplätze.

Der Schauspieler Thomas Rühmann – bekannt als Chef der MDR-Sachsenklinik – ist einer der Gäste beim diesjährigen Stadionkonzert des Dresdner Kreuzchores. © dpa

Diesem Arzt vertrauen die Kruzianer. Denn er hat weder Spritzen noch bittere Medizin dabei. Im Gegenteil, Thomas Rühmann, deutschlandweit als charmanter Dr. Heilmann in der MDR-Arztserie „In aller Freundschaft“ bekannt, wird mit ihnen am 22. Dezember das Adventskonzert im DDV-Stadion von Dynamo gestalten.

Der Chef der Sachsenklinik macht einen auf Märchenonkel – die Kruzianer und 20 000 Zuhörer lauschen seinen Geschichten. Rühmann und die 20 000 wiederum hören zu, wenn der Chor seine weihnachtlichen Weisen singt. Wenn es nur halbwegs gelingt, im Stadion eine ähnlich schöne, familiäre Stimmung wie vor einem Jahr zu erzeugen, dann erlebt Dresden einen emotionalen Abend. „Wir singen A-cappella-Klassiker wie ,O du fröhliche’ und ,Ave Maria’, aber auch internationale Hits wie ,Let it snow’ und ,Feliz Navidad’“, kündigte am Dienstag Kreuzkantor Roderich Kreile an. Eine Band mit zwölf Musikern sowie die Popsängerin Cassandra Steen unterstützen die Jungen bei ihrem „vielseitigen, vielfarbigen Programm“. Ob die Band und die Popkünstlerin zum Chor passen? „Sie bringen jene Musikrichtung ein, die die Kruzianer in ihrer Freizeit hören“, so der Kantor.

Noch gibt es wenige Restkarten: Stehplätze auf dem Rasen vor sowie Hörplätze neben der Bühne. Doch auch von diesen Plätzen sieht man dank großer Leinwände, auf die das Geschehen eingespielt wird, gut. Für den, der an dem Tag nicht in Dresden sein kann, bietet das MDR-Fernsehen eine Alternative. Der Sender überträgt das Konzert live ab 17 Uhr und wird bereits im Vorfeld etwa bei „MDR um vier“ ins DDV-Stadion schalten. Ursprünglich war das diesjährige Event, das es 2015 zum ersten Mal vor 12 000 Menschen gegeben hatte, wegen finanzieller Unwägbarkeiten abgesagt worden. Doch Partner des Kreuzchores, allen voran Volkswagen und die DDV-Mediengruppe mit der Sächsischen Zeitung, unterstützten den Klangkörper so, dass dieser das Konzert doch durchführen kann. „Nach wie vor sehen wir es als Pflicht an, neben unserer starken Präsenz in sakralen Räumen auch in diesem besonderen Rahmen für die gesamte Bevölkerung da zu sein“, so Kreile. „Mit unserer Botschaft ‚Danke, Dresden!‘ laden wir jeden ein, mit uns zu singen und sich an der friedvollen Wirkung zu freuen, die wir an diesem Abend von hier aussenden möchten.“ Eine Beilage der SZ mit den Texten der angekündigten Weihnachtslieder zum Mitsingen wird im Stadion verteilt.

Der Kreuzkantor zeigte sich überrascht, dass bereits zur Zweitauflage des Adventskonzerts so schnell zweimal zehntausend Karten vergriffen waren. Kein Wunder, viele Tickets wurden auch über die Sportgemeinschaft Dynamo vertrieben. So werden wohl reichlich Fußball-Anhänger im Oval sitzen. K-Block-Fans hatten im vergangenen Jahr lautstark, aber freundlich die Kruzianer in ihrem „Wohnzimmer“ begrüßt. Die wiederum fanden es toll, im Stadion ihrer Idole auftreten zu können. Und der Chor dankt auch dieses Jahr auf seine Weise. Ein Euro pro verkauftes Ticket geht an die Nachwuchsförderung der SGD.

Und falls doch was passiert? Keine Sorge: Feuerwehr, Polizei und Sanitäter werden da sein. Und natürlich ein Halbgott in Weiß, dem die Fernsehnation vertraut.

22.12. ab 17 Uhr im DDV-Stadion. Restkarten, die zudem als VVO-Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt gelten, gibt es auch in den SZ-Treffpunkten, Tel. 0351 48642002.

