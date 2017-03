Kreuzchor singt in Harthaer Kirche Das A-cappella-Konzert ist für September geplant. Zuletzt waren die Sänger vor mehr ls 40 Jahren in der Stadt.

Der Dresdner Kreuzchor tritt im September in der Harthaer Stadtkirche auf. © Archiv/Robert Michael

Der Vertrag ist perfekt. Der Dresdener Kreuzchor wird am 29. September in der Harthaer Stadtkirche auftreten. Nach einem Konzert der Sängerknaben zur 800-Jahrfeier von Gersdorf vor vier Jahren hatte sich Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) um einen Auftritt des Chores in Hartha bemüht, erklärt Kantor Michael Fromm. In der Stadt waren die Sänger in den 1970er-Jahren zum letzten Mal.

Geplant ist ein zweiteiliges A-cappella-Konzert mit geistlichen und weltlichen Liedern. „Das genaue Programm steht noch nicht fest“, so der Kantor. Etwa eineinhalb Stunden wird es dauern.

Karten für das Konzert sind ab sofort im Treffpunkt des Döbelner Anzeigers am Döbelner Niedermarkt, in der Harthaer Bibliothek und in allen CTS-Verkaufsstellen erhältlich. Sie kosten zwischen 23 und 32 Euro. Schüler und Studenten erhalten ermäßigte Tickets zwischen 18 und 27 Euro.

