Kretschmers Ruck-Rede begeistert seine Anhänger Der Ministerpräsident lüftet in Görlitz ein wenig das Geheimnis seines 100-Tage-Programms.

Früher einer der Gastgeber, jetzt selbst der prominente Gastredner: Ministerpräsident Michael Kretschmer auf dem CDU-Neujahrsempfang in Görlitz. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Früher holte Michael Kretschmer die prominenten Redner für den CDU-Neujahrsempfang nach Görlitz. Jens Spahn und Johanna Wanka traten in den vergangenen Jahren auf. Früher – das ist nur ein, zwei Jahre her. Doch jetzt kommen die Gäste der Kreis-CDU in die Landskron Kulturbrauerei nach Görlitz, vor allem um ihn selbst zu sehen und zu erleben – den frisch gekürten neuen Ministerpräsidenten des Freistaates. Wie am Abend der Amtsübergabe in der Staatskanzlei in Dresden bildet sich auch am Donnerstagabend in Görlitz eine lange Schlange von Menschen um Kretschmer, die ihm noch viel Glück wünschen wollen. Da steht der Bürgermeister neben dem Unternehmer, der Vereinsvorsitzende neben dem einfachen Görlitzer Bürger. Sie bilden eine lange Gratulationscour – vom Büffet sieht der Regierungschef nichts mehr.

Zuvor hat sich Kretschmer von Kreis-CDU-Chef Octavian Ursu gar als Gast bezeichnen lassen müssen – „Da musst Du jetzt durch“. Doch versucht Kretschmer, diese Distanz gleich zu Beginn seines Auftrittes zu verkürzen: „Es ist schön, wieder in der Heimat zu sein – und hier bin ich auch in der Heimat.“ Deren Probleme hatte Ursu in seiner Begrüßung nicht kleingeredet – Bombardier, Siemens, Waggonbau, Braunkohle. Überall bei den dominierenden Industrien in Görlitz und im Kreis-Norden gibt es Sorgen. Es reiche eben nicht, eine schöne Kulisse für Görliwood zu sein oder eine schöne Landschaft für den Tourismus zu haben. Genauso wichtig seien auch große Arbeitgeber, ruft Ursu den fast 500 Gästen in der Kulturbrauerei zu. Mehr Jobs, höhere Einkommen und eine intelligente Standortpolitik fasst er die Ziele der CDU zusammen, leistungsfähige Straßen- und Bahnverbindungen nach Dresden, Breslau und Berlin sowie schnelles Internet. Es sind Forderungen und Wünsche, die die regionale CDU schon lange vorbringt, ohne damit in Dresden wirklich durchgedrungen zu sein. Doch jetzt stellt die Görlitzer CDU den Ministerpräsidenten und den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion.

Kretschmer nimmt diesen Ball auf, kritisiert die Firmenleitungen von Siemens und Bombardier in mittlerweile bekannter Manier – und setzt doch gleich einen anderen Akzent. Während sonst die Kommunal- und Landespolitiker in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen darüber klagen, dass die öffentliche Hand über zu wenig Geld verfügt, wiederholt der Ministerpräsident, womit er bereits die Berliner Sondierungen aufgeschreckt hatte. Es ginge nicht darum, über immer neue Milliardenausgaben nachzudenken, sondern „über mehr Freiheit für die Bürger“. Die Politik müsse den Menschen wieder etwas zutrauen. „Politik ist nicht in erster Linie Geld ausgeben, sondern Freiheiten organisieren, damit die Menschen etwas leisten können.“ Und wer etwas leistet, der muss mehr haben als diejenigen, die das nicht tun. Einen neuen Ruck erhofft sich Kretschmer, und dadurch ein neues Vertrauen in die Politik.

Doch natürlich kennt er die Erwartungen an die Landesregierung. Lehrer, Polizisten, Erzieher – überall hat die überzogene Sparpolitik der vergangenen Jahre Probleme verschärft. Zusätzliche Lehrer- und Polizistenstellen hatte die Regierung unter Tillich noch geschaffen. Dem fühlt sich Kretschmer verpflichtet. Nach einem Treffen mit Lehramtsstudenten in Leipzig am Vormittag dieses Tages sagt er noch unter dem Eindruck dieser Begegnungen am Abend in Görlitz, dass er ähnliche Bedingungen für deren Entlohnung und Arbeit schaffen will, damit sie nicht vom nahen Sachsen-Anhalt abgeworben werden. Dazu zählt auch die Verbeamtung neu eingestellter Lehrer.

Zugleich aber will er mit seiner Regierungserklärung am 31. Januar bei der frühkindlichen Bildung einen Schwerpunkt setzen. Den Vertretern der Kommunen sichert er Unterstützung zu, wenn sie im Sommer mit dem Finanzministerium über eine höhere Kita-Pauschale verhandeln, mit der der Freistaat die Kommunen bei den Kita-Ausgaben unterstützt. Und zugleich will er in die Qualität der Einrichtungen investieren, das könnte ein Hinweis auf mehr Erzieher sein und damit die Erfüllung einer Forderung nach weniger Kinder, um die sich eine Erzieherin sorgen muss.

Auch die Feuerwehren können auf zusätzliche Hilfe hoffen. Technik, die Förderung ehrenamtlicher Strukturen und die Fortbildung nennt Kretschmer als Stichworte. Und schließlich wiederholt er die bereits gegebene Zusicherung, dass die Landesregierung alle Kosten für den Netzausbau für das schnelle Internet übernimmt und damit die Kommunen von deren zehnprozentigem Anteil entlasten wird. Gerade die Digitalisierung gilt bei Kretschmer als ein Schlüsselprojekt. Manches Geschäftsmodell von Unternehmen, aber auch Angebote von Verwaltungen sowie die digitale medizinische Praxis könnten erst zum Tragen kommen, wenn wirklich jeder Haushalt sich schnell ins Internet einloggen kann. Und dann eben auch selbst aktiv werden kann. Denn so versucht Kretschmer, einen neuen Aufbruch förmlich herbeizureden: „Wir können alles erreichen“. Mehr Zuversicht hatten auch Spahn und Wanka nicht im Gepäck.

