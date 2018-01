Kretschmer will noch 30 Jahre Braunkohle Das neue Jahr startete in der Lausitz mit schlechten Nachrichten. Aber es gibt auch positive Signale.

In sachsen soll auch künftig Braunkohle gefördert werden. © dpa/Patrick Pleul

Bautzen/Görlitz. Der Freistaat Sachsen will der Lausitz unter die Arme greifen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kündigte den Start einer sächsisch-brandenburgischen Zukunftswerkstatt Lausitz für Anfang März an. Diese soll Ideen sammeln und Fördermittel beantragen. Außerdem planen beide Länder eine Lausitzkonferenz. Damit sollen die Gespräche fortgesetzt werden, die Kretschmers Vorgänger Stanislaw Tillich 2017 mit seinem brandenburgischen Amtskollegen Dietmar Woidke (SPD) auf den Weg gebracht hatte.

Der Freistaat wirke außerdem auf die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD zur Bildung einer neuen Bundesregierung ein. Ziel sei, einen überhasteten Ausstieg aus der Braunkohle zu vermeiden. Kretschmer hält Braunkohle noch etwa 30 Jahre für unverzichtbar, „um die Menschen in der Region auf dem langen Weg des Strukturwandels mitzunehmen“.

Das neue Jahr hatte für die Lausitz mit schlechten Nachrichten begonnen. Zunächst wurde bekannt, dass der Waggonbau Niesky Insolvenz angemeldet hat. In dieser Woche verkündete ein chinesisch-deutsches Unternehmen das Aus für seine Pläne, in Rothenburg Elektroautos zu bauen. Ende vergangenen Jahres hatte der Siemens-Konzern angekündigt, 2023 sein Turbinenwerk in Görlitz zu schließen. Unsicherheit gibt es weiter zur Zukunft der Bombardier-Bahntechnikwerke in Bautzen und Görlitz. Jetzt wackelt auch noch die angekündigte Ansiedlung des Feinkostherstellers Homann auf dem Gelände der Mutterfirma Müllermilch in Leppersdorf. Neue Chefs am jetzigen Firmensitz im niedersächsischen Dissen wollen den Umzug nach Sachsen überdenken.

Angesichts der schlechten Nachrichten drohen die positiven Signale für die Lausitz unterzugehen. Drei Beispiele: Der Autohersteller Daimler baut in Kamenz eine neue Produktionshalle für Batterien. Die Elbe-Flugzeugwerke aus Dresden errichten einen weiteren Betrieb in Kodersdorf. Der Elektronik-Spezialist Digades will für rund 7,5 Millionen Euro sein Entwicklungszentrum am Stammsitz in Zittau erweitern.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) erklärte, er „glaube weiterhin an die Lausitz, die gesamte Region und die Kraft der dort lebenden Menschen. Sie hat weiterhin das Potenzial, eine Wirtschafts- und Energieregion zu sein, in der Menschen gut und gerne leben“. Die Ostsachsen-Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Dana Dubil, äußerte sich „zuversichtlich, dass wir bei den Sorgenkindern Siemens, Waggonbau und Bombardier zukunftsfähige Lösungen bekommen werden“.

zur Startseite

Artikelempfehlung Kretschmer will noch 30 Jahre Braunkohle Bautzen/Görlitz. Der Freistaat Sachsen will der Lausitz unter die Arme greifen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kündigte den Start einer sächsisch-brandenburgischen Zukunftswerkstatt Lausitz für Anfang März an. Diese soll Ideen sammeln und Fördermittel beantragen. Außerdem planen beide Länder eine Lausitzkonferenz. Damit sollen die Gespräche fortgesetzt werden, die Kretschmers Vorgänger Stanislaw Tillich 2017 mit seinem brandenburgischen Amtskollegen Dietmar Woidke (SPD) auf den Weg gebracht hatte. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kretschmer-will-noch-30-jahre-braunkohle-3857152.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: