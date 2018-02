Kretschmer unterstützt Ostritzer gegen Neonazi-Festival

Blick über die polnisch-deutsche Grenze auf das Hotel „Neißeblick“. Dort ist für den 20./21. April eine rechtsextreme Großveranstaltung geplant. © dpa

Dresden/Ostritz. Vor einem im Frühjahr in Ostritz von Neonazis geplanten Festival hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Bürgern des ostsächsischen Städtchens seine Unterstützung zugesagt. Er übernahm die Schirmherrschaft für ein als Gegenveranstaltung geplantes Bürgerfest, wie die Staatskanzlei am Donnerstag in Dresden mitteilte.

Mit dem Fest will ein breites Bündnis aus Kirchen, Verbänden, Vereinen und engagierten Ostritzer Bürgern nach eigenen Angaben zeigen, dass ihre Stadt für Weltoffenheit und Toleranz steht. Er sei für das Engagement sehr dankbar, sagte Kretschmer. „Es ist wichtig, dass wir ein Zeichen setzen und deutlich machen, dass Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bei uns nicht geduldet werden.“

Zu dem am Wochenende nach Hitlers Geburtstag am 20. April geplanten Festival mit Rechtsrockmusik, Kampfsportdarbietungen und Tattoo Convention werden Hunderte Neonazis erwartet. Anmelder ist der Thüringer NPD-Chef Thorsten Heise. (dpa)

