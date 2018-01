Kretschmer für mehr polnische Zuwanderung Auf dem CDU-Neujahrstreffen hat sich der Ministerpräsident positiv über die Entwicklung geäußert und will noch mehr Menschen für gemeinsame Arbeit gewinnen.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht die Zuwanderung aus Polen positiv. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich für mehr Zuwanderung von Polen nach Görlitz ausgesprochen. Beim CDU-Neujahrstreffen in Görlitz erklärte der CDU-Landesvorsitzende, es sei ein unglaublicher Wert, dass Görlitz jetzt schon über 3 500 polnische Mitbürger habe. Angesichts der demografischen Entwicklung sei es wichtig, „Menschen zu gewinnen, mit uns gemeinsam zu arbeiten – ob in der Pflege oder in der Produktion.“ (szo/sb)

