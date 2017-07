Kretscham-Team paddelt allen davon Beim Badewannenrennen in Oderwitz war das originellste Boot auch am schnellsten.

Matthias Horn und Mark Nowak holten für den Kretscham-Verein Oderwitz quasi einen Doppelsieg. © Bernd Gärtner

Oderwitz. Matthias Horn und Mark Nowak sind am Sonnabend beim Badewannenrennen im Volksbad Oderwitz nicht nur mit dem originellsten Boot gestartet, sondern haben am Ende auch am schnellsten die Strecke absolviert. Sie sind für den Kretscham-Verein Oderwitz gestartet. Insgesamt sind vier Mannschaften angetreten. Die Ortsfeuerwehr Niederoderwitz kam auf den zweiten, die örtliche Jugendfeuerwehr auf den dritten Platz. Das Badewannenrennen ist einer der Höhepunkte beim diesjährigen Badfest gewesen. Für die Siegerehrung mussten die Teilnehmer und Besucher allerdings ins Zelt flüchten, weil zu diesem Zeitpunkt ein starker Regen einsetzte. (szo)

