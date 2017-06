Kreisverkehr wird beseitigt Wer am Dienstag in Richtung Pirna unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen.

Nachdem Ende April der Ersatzneubau der Brücke über die Müglitz in Dohna fertiggestellt und die Weesensteiner Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte, beginnt am heutigen Dienstag der angekündigte Rückbau des provisorischen Kreisverkehrs „Am Kuxberg“. Bis Mitte Juni soll diese Maßnahme abgeschlossen sein. Die Arbeiten übernimmt das Unternehmen Bistra Bau GmbH & Co. KG für rund 45 000 Euro. 35 000 Euro bezahlt der Kreis, der Rest wird gefördert. „Während der Arbeiten wird der Verkehr an der Kreuzung durch Ampel geregelt. Diese wird in der arbeitsfreien Zeit abgeschaltet“, informiert das Landratsamt.

Der provisorische Kreisverkehr war errichtet worden, um den Verkehrsfluss während des Brückenbaus zu gewährleisten. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hatte als Bauherr der Brücke die Auflage bekommen, den Kreisel nach dem Abschluss der Brückenerneuerung zurückzubauen. Dieser Auflage kommt das Landesamt nun nach. (SZ/mb)

zur Startseite