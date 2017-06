Kreisverkehr weg, Ampel noch da Der Stau am Kuxberg dürfte bald der Vergangenheit angehören. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen.

Der abgebaute Kreisverkehr am Kuxberg in Dohna. Bald sind auch die Restarbeiten erledigt. © Norbert Millauer

Das hat es lange nicht am Kuxberg gegeben: Stau. Der Kreisverkehr an sich ist abgebaut, dafür stehen jetzt hier Ampeln. Und das, obwohl eigentlich nur noch die Mittelinseln in Richtung Dohna und Köttewitz gebaut werden müssen. Doch es geht auch um die Sicherheit der Arbeiter, sagt das Landratsamt. Offenbar sogar dann, wenn gar keine da sind und einfach nur rot-weiße Kegel die Straße einengen.

Ein weiterer Grund ist die Verkehrssicherheit, wird argumentiert. Vor allem für Lkws ist es jedoch zum Teil schwer, am Berg aus Richtung Müglitztal anzuhalten und dann weiterzufahren. Das war auch im Winter der größte Kritikpunkt an dem umstrittenen Kreisverkehr, der für die Zeit des Baus der Brücke Weesensteiner Straße als Umleitung galt. Spätestens am Sonnabend sollen nun aber auch die Ampeln, genau wie schon der Kreisverkehr, der Vergangenheit angehören, kündigt das Landratsamt an. Etliche trauern ihm nach, andere nicht. Dass an der Kreuzung etwas gemacht werden muss, ist jedoch sicher. (SZ/sab)

