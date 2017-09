Kreisverkehr-Bau sorgt für Parkplatz-Stau

Die Durchfahrt von der Neusalzaer Straße zur Äußeren Bautzner Straße ist seit Montag gesperrt. Das Schild weist darauf hin. © Markus van Appeldorn

Löbau. Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr am Löbauer Neimarkt haben am Montag begonnen. Als erstes wurde die Verkehrsführung um den Neumarkt geändert. Die Durchfahrt von der Neusalzaer straße zur Äußeren Bautzner Straße wurde gesperrt. Zu- und Abfahrt vom Parkplatz am Neumarkt erfolgen nun ausschließlich über die Neusalzaer Straße. Für die abfahrenden Autos wurde an der Kreuzung Neumarkt / Pestalozzistraße / Neusalzaer Straße eine Ampel installiert.

Schon am Vormittag kam es an dieser Stelle zu Stauungen. Autos, die vor der Ampel warten mussten, blockierten die Einfahrt das Parkplatzes für anfahrende Fahrzeuge. Vor dem Neumarkt weist nun ein „Sackgasse“-Schild darauf hin, dass die Durchfahrt nich möglich ist. Am Monatg ignorierten aber noch viele Autofahrer das Schild und mussten am Neumarkt wenden - was für zusätzliche Verkehrsbehinderungen sorgte.

zur Startseite