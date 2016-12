Kreisverkehr als Adventsleuchter Coswigs Ordnungsamtsleiter Olaf Lier ist immer wieder für neue und originelle Ideen gut. Die jüngste steht schon, aber noch nicht am richtigen Ort.

Ordnungsamtsleiter Olaf Lier mit seinen ungewöhnlichen Adventskerzen, die vorerst noch neben dem Wettinplatz stehen. © Arvid Müller

Die wahrscheinlich größten Adventskerzen im Kreis Meißen stehen in Coswig. Alle fahren daran vorbei, weil sie direkt an der Haupteinkaufsmeile Hauptstraße aufgebaut sind.

Große gelbe Adventskerzen auf grünen Tellern, die vor den Tannenbäumen der Umgebung vor allem am Abend und jüngst zur Sterneweihnacht gut zur Geltung kommen. Lier: „Die stilisierten Kerzen sind robust aus amerikanischen Mülltonnen gebaut und sehen aus wie Kerzen. Sie haben nicht viel Geld gekostet.“

Eigentlich will Coswigs Ordnungsamtsleiter die vier gelben Kerzen rund um den Kreisverkehr am Abzweig nach Weinböhla aufstellen. An jedem Advent soll dann jeweils eine Kerze mehr leuchten und den Autofahrern und Fußgängern den Weg erhellen.

Doch in diesem Jahr ist es noch nicht so weit für das geplante Vorhaben: Am Kreisverkehr liegt noch kein Strom für die originellen Adventskerzen an. Vorerst strahlen sie am Wettinplatz die Besucher in der Weihnachtszeit an. „Aber im Advent 2017 sollen sie am Kreisverkehr stehen“, sagt Olaf Lier.

zur Startseite