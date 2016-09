Kreisumlage soll leicht sinken Der Kreistag hat sich mit dem kommenden Doppelhaushalt beschäftigt. Der wird jetzt bis 24. Oktober weiter diskutiert.

Der Entwurf des Kreishaushalts für 2017 und 2018 wurde im jüngsten Kreistag vorgestellt. Dabei sollen die Gelder vor allem in Schulen (die SZ berichtete mehrfach), Straßen und schnelleres Internet fließen. Bei den Straßen sind etwa 50 größere und kleinere Vorhaben eingeplant. Die zweite Breitbandoffensive soll vorangetrieben werden, um so den Landkreis flächendeckend mit schnellerem Internet zu versorgen. Zudem werde eine neue zukunftsfähige Tourismusstrategie erarbeitet und das beschlossene Radwegekonzept umgesetzt. Auch Investitionen im Bereich der Jugendhilfe und Leistungen der Sozialhilfe werden auf einem hohen Niveau bleiben. Mehr Geld soll außerdem in die Sportförderung fließen.

Der Doppelhaushalt für 2017 und 2018 ist einschließlich der Finanzplanung gesetzmäßig. Die Liquidität ist für den gesamten Planungszeitraum gewährleistet. Die Kreisumlage wird in 2017 und 2018 gegenüber dem Jahr 2016 von 32,5 Prozent auf 32 Prozent abgesenkt. Bis zum Oktober folgt nun die Diskussionsphase in den Fraktionen. Der Beschluss des neuen Doppelhaushalts ist für die Kreistagssitzung am 24. Oktober vorgesehen, heißt es. (szo)

