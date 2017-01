Kreissüden verliert Rennen um den kältesten Ort

Region. Eine kalte Nacht liegt hinter uns mit teils zweistelligen Minustemperaturen – den ersten in diesem Winter. Kältesieger ist dabei nicht der bergige Süden geworden, obwohl hier der Winter statistisch mächtiger auftritt als in den nördlichen Niederungen. Immerhin -9,9 Grad wurden den Angaben der Meteomedia-Gruppe zufolge um 8 Uhr in Ebersbach-Neugersdorf, gemessen. Minus 9,4 Grad wurden es in Löbau, minus 8,2 Grad in Zittau.

Der Kältepol des Landkreises Görlitz befand sich am Freitagmorgen in Bad Muskau mit minus 10,7 Grad. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Ort weiter im Norden liegt, wo die frostigen Luftmassen ja herkommen. Vor allem wird es dort durch das physikalisch bedingte Absinken kühlerer Luft besonders frostig, erklärt Helge Friedrich von der Görlitzer Wetterwarte.

Die kommende Nacht wird noch einmal kälter. Dann werden die Werte auch in Zittau zweistellig. „Minus 15 schaffen wir aber nicht“, sagt Bärbel Reich von der Wetterwarte in Oderwitz. Dort wurde das Minimum am Freitagmorgen mit minus 8,6 Grad im Dorf gemessen, minus 9,0 waren es an der Rodelbahn. Auch hier spielte das Wetter ein klein wenig verrückt, ergänzt Frau Reich: „Normalerweise ist es im Dorf kälter“. Für den Hochwald, auch ein Kandidat für den kältesten Ort im Kreis, gab die Meteomedia-Gruppe keinen Messwert an. (szo)

