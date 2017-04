Kreisstraßen-Bau erneut verschoben 2018 ist erst der Treugeböhlaer Tunnel dran. Doch die Zabeltitzer bleiben skeptisch.

Die Pflasterpiste aus dem Ort heraus nervt die Anwohner seit Langem. © Kristin Richter

Die Zabeltitzer müssen weiter warten. Zumindest, wenn es um die Sanierung der Holper-Pflaster-Straße am Ortsausgang in Richtung Bahnsteig geht. Denn die Kreisstraße soll nun erst im Jahr 2019 gebaut werden. Der Hintergrund ist banal: 2018 ist erst einmal der Tunnel in Treugeböhla dran, mitsamt den anderen drei Tunnelbauwerken, die aber für die Autofahrer weniger von Belang sind. Doch wenn der Treugeböhlaer Durchlass in Richtung B101 dicht ist, kann nicht auch noch die Einfahrt am Bahnhof gesperrt werden, erläuterte Matthias Schmieder am Donnerstagabend im Ortschaftsrat. Allerdings muss auch noch die Abwasserfrage mit dem Zweckverband Röderaue bis dahin geklärt sein – und der Landkreis Meißen muss natürlich auch die nötigen Gelder für die Kreisstraße im Haushalt einplanen. Das sind einige Punkte, die manchen schon wieder zweifeln ließen, dass 2019 gebaut wird. Für 2020 ist dann der Ausbau der Straße von Treugeböhla nach Strauch geplant. Vom 26. Juni bis 4. August 2017 wird die Straße zwischen Walda und Zabeltitz gebaut.

zur Startseite