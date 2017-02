Kreissportbund ruft zum Landkreislauf In Mittweida wird die 25. Auflage ausgetragen. Die ersten Anmeldungen gibt es schon.

Der Landkreislauf in Mittelsachsen sucht in dieser Form seinesgleichen. In diesem Jahr ruft der Kreissportbund Mittelsachsen, gemeinsam mit der Stadt Mittweida und dem TSV Fortschritt Mittweida, schon zum 25. Mal dazu auf. Termin ist der 29. April im Stadion „Am Schwanenteich“ in Mittweida. Der Hauptlauf startet um 13.30 Uhr. Zum Rahmenprogramm am Vormittag gehören traditionell der Grundschulstaffellauf um 11.15 Uhr und der Kindergartenstaffellauf um 11.35 Uhr.

Bis zum 9. April kann man sich über das Internet unter www.sachselauf.de oder schriftlich beim Kreissportbund Mittelsachsen (KSB Mittelsachsen, Karl-Kegel-Straße 75, 09599 Freiberg, Fax 03731 1633349, E-Mail: christ@ksb-mittelsachsen.de) anmelden. Für jede Staffel werden acht Läufer benötigt. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 30,3 Kilometer. Die Einzelstrecken sind 5,4, 3,5 und 1,8 Kilometer lang. Bei Anmeldung bis 9. April beträgt das Startgeld pro Mannschaft 60 Euro. Nachmeldungen sind bis 23. April möglich, kosten aber 80 Euro. Startberechtigt sind alle Vereins-, Freizeit-, Stadt-, Gemeinde-, Jugendclub, Schul-, Familien- und Firmenstaffeln ab Geburtsjahr 2009.

Die bisher meisten Teilnehmer gab es 2005 mit 824 Startern in Rochlitz. 2009 ebenfalls in Rochlitz und 2014 in Hainichen folgten jeweils 744 Sportbegeisterte dem Aufruf des Kreissportbundes. Für dieses Jahr haben sich schon die ersten drei Staffeln angemeldet. (DA/fk)

