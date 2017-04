Kreissportbund lädt Vorschulkinder ein Auch dieses Jahr startet im Pirnaer Kohlberg-Stadion der große Sportwettstreit. Hunderte Kinder werden dort Anfang Mai erwartet.

Im Vorjahr stand ein Rollerrennen an. © Archiv: Kristin Richter

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Vorschulkindersportfest. Die Veranstaltung findet am 9. Mai im Leichtathletikstadion „Am Kohlberg“ in Pirna statt und wird vom Kreissportbund (KSB) Sächsische Schweiz-Osterzgebirge organisiert. Über zu geringe Resonanz kann sich der Verein nicht beklagen. „Wir erwarten rund 600 Kinder aus 39 Einrichtungen mit ihren Erziehern, Eltern und Großeltern“, sagt Anne Johannsen vom KSB.

Von den Teilnehmern wird einiges erwartet. Sie messen sich u. a. im 40-Meter-Lauf, Weitwurf und Schlussdreisprung. Gewinner sind alle: Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und eine Medaille. Bereits zum 23. Mal lädt der KSB zu der Großveranstaltung ein. „Ziel ist es, die Kinder an den Vereinssport heranzuführen. Sie sollen aber auch selber austesten, wo ihre Stärken und Schwächen im sportlichen Bereich liegen“, erklärt Johannsen. Der KSB Sächsische Schweiz-Ostergebirge wurde kurz nach der Wende gegründet. (hui)

