Kreissportbund in neuen Räumen

Weißwasser. Das Regionalbüro Nord des Kreissportbundes (KSB) befindet sich seit 1. Januar bei den Stadtwerken Weißwasser (SWW). KSB-Präsident Dr. Stephan Meyer begrüßt den Wechsel in die neuen Örtlichkeiten. „Wir sind jetzt im wörtlichen Sinne noch ein Stückchen näher dran an unseren Partnern des Sports“, sagte der CDU-Landtagsabgeordente Meyer mit Blick auf die neue Geschäftsstelle bei den SWW. Der neue Standort biete weitere Vorteile. So könnten die Räumlichkeiten beispielsweise auch für Qualifizierungsmaßnahmen genutzt werden. Katrin Bartsch, SWW-Geschäftsführerin, stimmt dem zu: „Die Sport- und Vereinsarbeit sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Lebensqualität. Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit.“ Das KSB-Regionalbüro Nord an der Straße des Friedens in Weißwasser ist unter Telefon 03576 211695 erreichbar. Es ist dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr geöffnet. Individuelle Vereinsberatungen sind nach vorheriger Terminvereinbarung selbstverständlich weiterhin möglich, teilt der KSB mit. (SZ)

