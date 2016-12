Kreisräte wollen weniger Asylplätze Der Abbau wird teuer. Ob und wann er weitergeht, entscheidet sich tausende Kilometer entfernt.

Mit großer Mehrheit stimmte der Kreistag am Donnerstag in Meißen für Einsparungen bei den Kapazitäten für Flüchtlinge. © Claudia Hübschmann

Landrat Arndt Steinbach (CDU) wirft einen Blick zurück; gar nicht weit und doch wirkt das Bild schon wieder unwirklich: Mehrere Hundert Flüchtlinge seien Ende 2015 pro Monat in den Kreis gekommen. Die Verantwortlichen lebten von der Hand in den Mund. Kaum waren neue Kapazitäten geschaffen, wurden sie in Beschlag genommen.

Mittlerweile bewegen sich die Ankunftszahlen dem Meißner Landratsamtschef zufolge im unteren zweistelligen Bereich. Deshalb könnten Reserven nun aufgelöst werden, so Steinbach. Über einen entsprechenden Antrag hat am frühen Donnerstagabend der Kreistag im Beruflichen Schulzentrum Meißen abgestimmt.

Auch Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) erinnerte für die CDU-Fraktion an die besondere Situation im vergangenen Jahr. Die insgesamt eine Million Neuankömmlinge hätten das Land herausgefordert. Diese Probe sei erfolgreich bestanden. Wenn allerdings 2015 davon gesprochen wurde, das dafür nötige Geld würde niemandem weggenommen, so sei das eine „gewisse Vernebelung“ gewesen. Jetzt zeige sich, dass Bund und Land nur für belegte Plätze zahlten. Für freie Kapazitäten müsse der Kreis selbst aufkommen. Deshalb müsse nun gespart werden.

Für die AfD warf Kreisrat und Landtagsmitglied Detlev Spangenberg der Verwaltung und den Kreisräten der etablierten Parteien vor, mit dem Aufbau überdimensionierter Unterkünfte über zwei Millionen Euro in den Sand gesetzt zu haben. Das Abebben des Ausländerzustroms sei bereits Anfang des Jahres abzusehen gewesen. In der Entwicklungshilfe wäre das Geld seines Erachtens besser aufgehoben gewesen.

Nicht immer in Plätzen und Kapazitäten zu denken, sondern von Menschen zu sprechen, forderte die Vorsitzende der Linken-Kreistagsfraktion Bärbel Heym. Es dürfe nicht beständig nur nach Spareffekten geschielt werden. Bärbel Heym nannte als Beispiel Asylsuchende aus Nünchritz, die in Moritzburg untergebracht würden. Damit müssten diese ihre vertrauten Schul- und Vereinsstrukturen verlassen. Besser sei ein Transfer nach Riesa.

Wohnheim und Ganztagsschule

Von der SPD gab es in Meißen ein klares Ja für die Vorlage. Die Verwaltung habe die Lage jetzt im Griff. Was die Zukunft bringe, lasse sich derzeit nicht sagen. Das gleiche einem Blick in die Glaskugel. Deshalb sei ein eher vorsichtiger Platzabbau richtig, so der Vorsitzende der sogenannten Paprika-Fraktion von Sozialdemokraten, Grünen und Piraten Thomas Gey.

Als in die richtige Richtung weisend bezeichnete NPD-Kreisrat Jürgen Gansel den Antrag. Allerdings fällt er dem Nationaldemokraten zu zaghaft aus. Gansel war als einziger der drei NPD-Räte anwesend. Schon längere Zeit fällt das Fehlen von Mirko Beier auf.

Am Ende der Diskussion wurde der Antrag auf Reduzierung der Asyl-Plätze um insgesamt 1 300 von einer breiten Mehrheit angenommen. AfD- und NPD-Abgeordnete enthielten sich der Stimme.

Konkret sieht der Plan des Kreises vor, den Standort Querweg 13 in Weinböhla nicht zu erweitern. Dem Betreiber sollen dafür die Planungskosten erstattet werden. Den Mietvertrag für das Gebäude Prasseweg 9 in Neusörnewitz möchte der Kreis gegen eine Ablöse von knapp zwei Millionen Euro vorfristig beenden. Würde das zehnjährige Mietverhältnis erfüllt, wäre das noch teurer. Das Gebäude Weßnitzer Straße 1 in Großenhain soll verkauft, das Haus Cöllner Straße 19 in Meißen möglicherweise in ein Studentenwohnheim umgewandelt werden. Für das frühere Tschernobyl-Kinderheim in Volkersdorf erhält die Verwaltung den Auftrag, nach neuen Ideen zu suchen. Die Gemeinde Klipphausen hat Bürgermeister Gerold Mann zufolge die Absicht, die Baracken in Röhrsdorf zu übernehmen und für Ganztagsangebote an der geplanten freien Oberschule zu nutzen.

Ob in nächster Zeit weitere Plätze abgebaut werden könnten, hänge nicht vom Kreis ab, so Landrat Steinbach. „Ich schaue jeden Abend sehr interessiert die Nachrichten, wie sich der türkische Präsident Recep Erdogan so verhält. Wir leben in einer sehr spannenden Zeit“, so der CDU-Politiker.

