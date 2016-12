Kreisräte müssen nacharbeiten Die Landesdirektion verdonnerte den Kreistag, die Beschlüsse einer ganzen Sitzung zu wiederholen. Ein aufmerksamer Bürger hat seinen Anteil daran.

© Uwe Soeder

Die Kreisräte müssen in ihrer Sitzung am 12. Dezember jede Menge nacharbeiten. Um das zu schaffen, beginnt der Kreistag im Großen Saal des Bautzener Landratsamtes schon eine Stunde eher, um 16 Uhr. Der Grund findet sich unter Punkt 4 der ellenlangen Tagesordnung: „Wiederholung von Beschlüssen“. Sage und schreibe 62 Stück sind an der Stelle abzuarbeiten. Erst dann geht es mit der regulär geplanten Tagesordnung weiter. Die wirkt dagegen mit rund 30 Punkten kurz.

Da hat das Gremium ordentlich zu ackern. Es sind quasi zwei Kreistage am Stück, einer vermutlich im Schnelldurchlauf. Eingebrockt hat den Räten die Marathontagung die Verwaltung. Die hatte am 10. September in einer Wochenzeitung die Tagung vom 12. September bekannt gemacht. Das ist zu kurz, war sich der aufmerksame Pulsnitzer Bürger Gerd Kirchhübel sicher. Zumal er bei einem Tagesordnungspunkt, zum Gerichtsverfahren mit dem Thema Müll, selbst betroffen war.

Er arbeite im Schichtsystem, argumentierte Gerd Kirchhübel. Wie hätte er eine Freistellung für die Teilnahme an der Sitzung mit seinem Arbeitgeber noch regeln sollen, wenn die Zeitung erst Sonnabend erscheint? So habe er sich bei der Landesdirektion Sachsen beklagt. Die gab ihm recht: „Wir haben den Landkreis aufgefordert, umgehend die Bekanntgabepraxis den gesetzlichen Anforderungen entsprechend anzupassen“, heißt es. Und die Räte müssen nachsitzen oder besser gesagt eher antreten. (SZ/ha)

zur Startseite