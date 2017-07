Kreisräte kritisieren Behördenentscheidung Das Kultusministerium will die Bautzener Regionalstelle der Bildungsagentur auflösen. Dagegen regt sich immer mehr Protest.

Schulfragen werden bisher in der Regionalstelle der Bildungsagentur entschieden. Nun soll die aber aufgelöst werden. © dpa

Die Kreistagsfraktion SPD/Grüne schließt sich den Protesten gegen den geplanten Abbau der Bautzener Bildungsagentur an. Fraktionsvorsitzender Gerhard Lemm spricht von einer „kaum zu begreifenden Dummheit“ und einem „Schildbürgerstreich“: Die Pläne des Kultusministeriums, in Bautzen Kompetenzen und Personal abzubauen, seien eine Fehlentscheidung, die korrigiert werden müsse. Nachdem das Problem Lehrermangel jahrelang ignoriert worden sei, stehe die Bildungsagentur ohnehin vor kaum lösbaren Aufgaben, um die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten, so Lemm.

Die Fraktion unterstütze deshalb ausdrücklich den Vorstoß der Landräte Bernd Lange (Görlitz) und Michael Harig (Bautzen, beide CDU), die sich bereits mit einem gemeinsamen Appell an Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) gewandt hatten. Lemm selbst habe sich mit der Bitte an die SPD-Landtagsfraktion gewandt, hier auf die Ministerin einzuwirken. (SZ/ju)

