Kreispokalwochenende bietet alles Schon am Freitag bekamen die Fans auf der Sportanlage in Königswartha etwas geboten, was man nicht alle Tage sieht.

Einen Kreispokal gab es auch für Bischofswerda. Hier erhält ihn Christian Pötschke vom BFV vom Verbands-Vizepräsidenten Ingolf Horn für den Sieg bei den A-Junioren. © Bodo Hering

Fußball. Ganze 31 Strafstöße benötigten am Freitagabend die Alten Herren vom DJK Blau-Weiß Wittichenau und der SpG HFC (Aufbau)/Wiednitz, bevor ihr Kreispokalsieger feststand. Nach der regulären Spielzeit stand nach Toren von Tomas Rose (DJK/33. Minute) und Haiko Schnippa (65.) 1:1. Danach durften sich einige Spieler beider Teams gleich zweimal vom Elfmeterpunkt versuchen, bis der Pott beim Gesamt-Endstand von 17:16 an die Wittichenauer ging.

Am Sonnabend folgte im mit Spannung erwarteten Finale der Männer das nächste Elfmeterschießen. Ronald Wichmann hatte die Gastgeber vom Königswarthaer SV in der 56. Minute in Führung gebracht – und die hielt lange. Pokalverteidiger DJK Sokol Ralbitz/Horka musste bis in die Nachspielzeit um den Ausgleich zittern. Den machte dann der Königswarthaer Oliver Grasse mit einem Eigentor perfekt (90.+2). Nach der torlosen Verlängerung setzte sich die Sorbenelf vom DJK dann mit 5:4 im Elfmeterschießen durch und konnte den neuerlichen Pokaltriumph feiern.

Zuvor gingen in Königswartha am Sonnabend schon die Endspiele der C- und B-Junioren über die Bühne. Am Vormittag gewann der DJK Blau-Weiß Wittichenau seinen zweiten Kreispokal, als die C-Junioren sich gegen den Hoyerswerdaer FC mit 5:3 (3:3) durchsetzen konnten. Als dreifacher Torschütze brillierte dabei der Wittichenauer Ludwig Wiedemann (5./9.,/57.). Sein Teamkollege Jakob Rudolf Pfennig steuerte zwei Treffer zum Sieg bei (7./45.). Bei den B-Junioren war das Finale eine klare Sache für die SpG Kubschütz/Hochkirch, die den SV Einheit Kamenz glatt mit 4:0 (1:0) bezwingen konnte.

Ein hochkarätiges Spiel

Am Sonntag standen dann die beiden letzten Finalspiele auf dem Programm. Den Auftakt machte am Vormittag die SpG Bischofswerdaer FV/SSV Neustadt/Sachsen, die in Königswartha auf die sogar aus drei Vereinen bestehende Spielgemeinschaft SV Zeißig/SpVgg Lohsa/Weißkollm/LSV Bergen traf. Bodo Hering, der die Bischofswerdaer Fußballer oft vor der Linse seiner Kamera hat, war nach dem 4:3 (2:1)-Erfolg seiner Kicker begeistert und meinte: „Das war ein hochkarätiges, kampfbetontes und spannendes Spiel, das einem Kreispokalfinale durchaus würdig war. Der Sieg für unsere Spielgemeinschaft war kein Selbstläufer. Er wurde hart erarbeitet. Nun darf gefeiert werden, denn dieser Sieg ist das Sahnehäubchen auf eine überaus erfolgreiche Saison, in der unsere A-Junioren Platz drei in der Kreisliga belegt haben.“ Die vier Tore für den Kreispokalsieger erzielten Julian Minkwitz (36./50.), Adrian Schütze (42.) und Kapitän Anton Philipp (77.), dessen 4:2 die Vorentscheidung bedeutete.

Das letzte Endspiel zwischen den Frauen vom Hoyerswerdaer FC und dem SV Liegau-Augustusbad wurde beim Stand von 2:1 für Liegau zur Halbzeitpause abgebrochen. Ein Wurfgeschoss aus dem HFC-Fanblock, der gerade den Anschlusstreffer seines Teams bejubelte, traf eine Liegauer Spielerin am Kopf. Die musste danach ins Krankenhaus. Jetzt entscheidet das Sportgericht, ob die Partie wiederholt werden muss oder ob Liegau-Augustusbad mit der Halbzeitführung Kreispokalsieger ist.

