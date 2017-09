Fußball Kreisoberligisten vor Spielen der Wahrheit Weitere Enttäuschung oder Befreiungsschlag: Wohin führt der Weg von Roßweiner SV, SV Ostrau 90 und BC Hartha?

Die Leisniger Kreisliga-Kicker wollen ihre derzeit gute Form auch beim ESV Lok Döbeln unter Beweis stellen und in Großbauchlitz einen Sieg bejubeln. © Dietmar Thomas

Kreisoberliga

Der Roßweiner SV (4./9) hat die Saison unfreiwillig wieder selbst spannend gemacht. Nach drei Spieltagen souverän die Liga dominierend, folgten Niederlagen gegen den SV Regis-Breitingen (8./6) sowie den SV Tresenwald/Machern (3./10) und damit der Absturz auf Platz vier. Ärgerlich ist das umso mehr, da diese Pleiten mehr als unnötig waren. Entsprechend geht es für die Muldenstädter nun darum, beim Schlusslicht Chemie Böhlen (15./1) mit einem vollen Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. „Wir wollen natürlich in die Erfolgsspur zurück- und unser Selbstvertrauen wiederfinden. Deshalb streben wir in Böhlen drei Punkte an“, sagte RSV-Trainer Gerd Hentzschel, der eventuell auf David Renner und Kay Lehmann zurückgreifen kann. Fehlen werden dagegen weiter Steffen Zerge, Benjamin Brambor, Matthias Polefka und Christian Kropp.

Gegen den TSV Großsteinberg (10./5) laufen die Kicker des SV Ostrau 90 (5./8) trotz der Niederlage in Deutzen (2./10) favorisiert auf. „Wir müssen zu Hause gegen solche Gegner gewinnen und die verschenkten Punkte aus der vergangenen Woche zu Hause zurückholen“, sagte SVO-Trainer Mathias Donath, der hofft, dass aus dem Jahnataler Lazarett zwei, drei Spieler in den Kader zurückkehren werden.

Auch beim BC Hartha (13./4) ist die personelle Lage weiter angespannt. Vor allem in der Abwehr drückt Trainer Benjamin Bamburski der Schuh, sodass er wahrscheinlich selbst mit einspringen muss. „Mal schauen, was geht. Wichtig ist es vor allem, nicht zu verlieren“, sagte er dem Döbelner Anzeiger und fügte an: „Aber erst einmal geht es darum, elf spielfähige Akteure zusammen zu bekommen.“

Kreisliga A Staffel Süd

Es könnte durchaus Bewegung geben in der Kreisliga A an diesem vierten Spieltag. Zumindest auf den Rängen, auf denen die Verfolger liegen. Denn dass Spitzenreiter SG Zschaitz/Ostrau II (1./9) ausgerechnet bei der SG Blau-Weiß Altenhain (8./1) erstmals patzt, davon ist eher nicht auszugehen. Auch der SV Medizin Hochweitzschen (4./6), der ein Spiel weniger bestritten hat, wird wohl weiter seinen Weg gehen. Denn selbst wenn sich der SV Aufbau Waldheim (9./0) vergangene Woche in Zschadraß teuer verkauft hat, und nur unglücklich verlor, so sind die Zschopaustädter dennoch Außenseiter.

Reichlich Spannung verspricht die Partie ESV Lok Döbeln (7./1) gegen den VfB Leisnig (5./6). Beide Mannschaften sind sehr ambitioniert in die Saison gestartet. Doch besser stehen nach der Auftaktniederlage in Zschaitz die Bergstädter da, die in Großbauchlitz deshalb wohl auch leicht favorisiert auflaufen, da die Gastgeber aufgrund von Sperren und Verletzungen einigen Aderlass haben. Ebenso interessant erscheint das Spiel SV 29 Gleisberg (2./7) gegen SV Medizin Zschadraß. Tabellenzweiter gegen einen Titelaspiranten – mehr Spannung geht nicht. Ein Remis würde dabei nicht überraschen. Der Spieltag wird komplettiert von der Paarung FSV Dürrweitzschen (6./3) gegen den Hohnstädter SV (10./0), in der die Obstländer favorisiert sind.

Kreisliga B Staffel Süd

Im Unterhaus hat der Roßweiner SV II (8./4) die SG Kössern (5./4) zu Gast. Das sollte keine unlösbare Aufgabe für die Muldenstädter sein. Neueinsteiger SV Traktor Mochau (9./3) konnte seine Vorschusslorbeeren bislang noch nicht bestätigen und liegt unerwartet auf dem vorletzten Platz. Eine Niederlage in Nerchau (7./4) wäre dabei eine weitere Enttäuschung.

Der Höhenflug des Kiebitzer SV (1./9) ist am vergangenen Wochenende vom neuen Spitzenreiter Einheit Mutzschen (1./12) zwar deutlich mit 1:6 gestoppt worden, doch nun stellt sich die Frage, ob die Kiebitzer gegen die SG Sermuth II/Großbothen II (6./4) umgehend in die Erfolgsspur zurückfinden oder der Absturz folgt. Die Mutzschener haben ihrerseits mit der SpG Dürrweitzschen/Zschadraß II (4./7) eine lösbare Aufgabe zu bestreiten.

Zum Schlusslicht SV Großbardau (10./2) reist der SV Medizin Hochweitzschen II (3./7). Dabei sollte ein Auswärtssieg für die Männer um Torhüter-Trainer Thomas Koch durchaus machbar sein.

zur Startseite