Kreisoberligisten greifen ein Elf Teams aus der Region haben sich für die zweite Pokalrunde qualifiziert. Eines scheidet jedoch schon vor Anpfiff aus.

Der SV Ostrau 90, in der Mitte Marcus Hausmann, muss beim SV Machern antreten. Gegen den A-Kreisligisten sind die Ostrauer Favorit. © Dirk Westphal

Im Wernesgrüner Kreispokal des Fußballverbandes Muldental/Leipziger Land steht die zweite Hauptrunde auf dem Plan. Von den 32 vorgesehenen Begegnungen fallen allerdings zwei weg, weil jeweils eine der beiden Mannschaften nicht antreten kann. Dies betrifft auch den SV Aufbau Waldheim II, der sein Spiel bei VSM Grün Weiß Bad Lausick aufgrund personeller Probleme absagen musste. Das Sportgericht muss nun über die Wertung der Partie entscheiden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Waldheimer damit aus dem Pokal ausgeschieden sind.

In dieser zweiten Runde sind auch die Mannschaften aus der Kreisoberliga, die in der ersten Runde noch ein Freilos hatten, mit im Rennen. Aus Sicht der Vereine aus der Region Döbeln hat dabei der Roßweiner SV das schwerste Los gezogen. Die Roßweiner müssen bei Ligakonkurrent FSV Alemannia Geithain antreten. Im Gegensatz zu den Gastgebern, die aus vier Spielen vier Punkte geholt haben, sind die Roßweiner mit neun Zählern aus drei Partien exzellent in die Saison gestartet. Dem RSV ist in Geithain ein Sieg zuzutrauen. Dennoch sollte er auf harte Gegenwehr der Heimelf gefasst sein, die ihre bisher magere Bilanz sicher aufpolieren will.

Etwas einfacher scheint die Aufgabe für die beiden anderen „Döbelner“ Kreisoberligisten zu sein. Beim SV Machern (Kreisliga A Nord) sollte für den SV Ostrau 90 das Erreichen der nächsten Runde machbar sein. Gleiches gilt für den SV Aufbau Waldheim, der bei der SG Gnandstein 49 II (Kreisliga B West) antreten muss.

Das einzige Lokalderby dieser Runde bestreiten der SV Medizin Hochweitzschen II und der SV 29 Gleisberg. Als Vertreter der Kreisliga A sind die Gleisberger favorisiert, doch werden die Hochweitzschener alles daran setzen, um das Ausscheiden zu verhindern. Die erste Vertretung des SV Medizin Hochweitzschen steht nach drei Spielen in der Kreisliga A Staffel Süd mit einer makellosen Bilanz da. Beim SSV Thallwitz/Nischwitz, der in der Kreisliga A Nord aus drei Spielen sechs Punkte geholt hat, können die Westewitzer ihre gute Verfassung unter Beweis stellen. Ein Weiterkommen scheint machbar, muss aber sicher hart erarbeitet werden.

Das Spiel beim SV Grün-Weiß Großbothen (Kreisliga B Süd) könnte für die SG Döbelner SC II/Mochau zum Ende einer Negativserie werden. Die SG ist mit drei Niederlagen in die Saison der Kreisliga A Süd gestartet und wird sich zumindest im Pokal schadlos halten wollen. Ähnlich geht es der zweiten Spielgemeinschaft aus der Südstaffel der Kreisliga, der SG Zschaitz/Ostrau II, die bei der SG Dürrweitzschen/Zschadraß II ran muss.

In der ersten Runde noch mit einem Freilos ausgestattet, muss der ESV Lok Döbeln bei der SG Kössern ran. Einfach wird das nicht, denn die SG spielt in der Kreisliga B Süd eine gute Rolle. Dennoch sollte der bisher ungeschlagene ESV in die nächste Runde einziehen. Die Freizeitmannschaft des Döbelner SC bekommt es mit dem SV Eintracht Sermuth II zu tun. Ähnlich wie in der ersten Runde gegen den FSV Brandis ist den Döbelnern ein Weiterkommen zuzutrauen.

Der BC Hartha hat gegen den Kreisoberligisten SV Chemie Böhlen Heimvorteil. Die Harthaer gehen als Außenseiter ins Rennen, sind aber nicht chancenlos. Die Böhlener kassierten in ihren bisherigen vier Spielen vier Niederlagen, während die BC-Elf noch ungeschlagen ist.

