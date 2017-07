Kreismusikschule startet im Noackschen Haus Künftig schallt Musik statt Baulärm aus dem Gebäude. Feierliche Eröffnung ist am kommenden Freitag.

zurück Bild 1 von 4 weiter Sven Rössel im Klavierzimmer an einem nagelneuen Flügel von August Förster. © Thomas Eichler Sven Rössel im Klavierzimmer an einem nagelneuen Flügel von August Förster.

Wappen im Erdgeschoss.

Kunstvoll verzierte Türen.

Flur zwischen Vorder- und Hinterhaus.

Zittau. Stolz präsentiert Sven Rössel den neuen Flügel von August Förster, der vergangene Woche im Noackschen Haus am Markt angeliefert wurde. Das gute Stück steht im Klavierraum neben einem älteren Bechstein-Flügel und ist ein Beleg dafür, dass die Kreismusikschule Dreiländereck in Zittau nicht nur umzieht, sondern auch investiert hat. In Instrumente, ergodynamische Stühle und andere Ausstattung.

Rössel parkte sein Auto in den vergangenen Tagen öfters mal auf dem Gehweg auf dem Markt, ausnahmsweise zum Entladen. Der Chef der Musikschule ist sich im klaren darüber, dass er sich das verkehrswidrige Abstellen des Autos erst gar nicht angewöhnen sollte. Er transportierte die letzten Habseligkeiten vom alten Domizil im ehemaligen Armeegelände in das Noacksche Haus. Dort bezog der 35-Jährige den Probenraum für Kontrabass und Cello im ersten Obergeschoss. In dem Zimmer in der „Belle Etage“, gleich neben dem Empfang, steht ein großer Flügel, an dem Rössel angehende Cellisten und Kontrabassisten begleiten wird.

Fast zwei Jahre verzögerte sich der langgeplante Umzug der Zittauer Musikschule, weil das Noacksche Haus viele Überraschungen für Planer und Bauarbeiter bereithielt, die immer wieder zu Verzögerungen führten. Bauherr Peter Blaesche aus Berlin musste sogar Fördermittel nachfassen, weil der Umbau sich drastisch verteuerte. „Das Haus ist eine Diva“, sagt Rössel scherzhaft. Er freut sich auf die Arbeit im Stadtzentrum, nicht nur wegen des phänomenalen Ausblicks, der sich dem Betrachter besonders in den Erkerzimmern und oberen Etagen bietet. Den schmalen Balkon im dritten Obergeschoss wählte der Schulleiter schon zum Lieblingsplatz. Von dort kann er dem Oberbürgermeister auf den Schreibtisch in das Rathaus schauen. Nach dem Umbau ist das alte Haus nicht wiederzuerkennen und bietet oft einzigartige Lösungen, um alte Bausubstanz und heutige Anforderungen zu vereinen. Der Innenhof im Erdgeschoss wurde mit Glas überdacht. In dem so entstandenen Atrium sollen künftig Vorspiele und Kammerkonzerte stattfinden.

Vom Erdgeschoss führt der neue Aufzug barrierefrei in alle Etagen. Im Hinterhaus ist der Schlagzeugraum untergebracht. Das erste Obergeschoss beherbergt Empfang, Lehrerzimmer, und jeweils einen Raum für Klavier, Gitarre und Cello/Kontrabass.

Saxofon, Blechbläser, Violine und Akkordeon sind im zweiten Obergeschoss zu finden. Einen größeren Raum im Hinterhaus nennt Rössel den „Brutkasten“ der Musikschule. Dort widmet sich die Einrichtung der musikalischen Früherziehung der Jüngsten ab vier Jahre.

Flöte und Violine werden im dritten Obergeschoss ausgebildet, neben einem weiteren Klavierraum gibt es dort auch einen multifunktionalen Raum, in dem Bands proben können.

Neben den vielen Räumen bietet das Haus auch unglaublich viel „Begegnungsfläche“. Zwei Treppenhäuser und Verbindungsflure in jeder Etage zwischen dem Vorder- und Hinterhaus erschweren die Orientierung innerhalb des Hauses. Viele historische Details wiegen die verschachtelten Grundrisse jedoch auf. Aufwendig verzierte Türrahmen, steinerne Wappen, alte Wandschränke, Stuckdecken, marmorierte Wände, ein Kachelofen, Stein-, Textil- und Holzfußböden geben jedem Raum eine besondere, individuelle Note und dem Haus eine einzigartige Atmosphäre, für die es wohl keine bessere Nutzung gibt als eine kulturelle. Am kommenden Freitag wird das Haus offiziell und feierlich zur Nutzung übergeben. „Der Erfolg hat viele Väter“, sagt Sven Rössel.

zur Startseite